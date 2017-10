Premios The Best Buffon, mejor portero Gianluigi Buffon, recibiendo el premio de la mano de Peter Schmeichel. / Efe El portero italiano se hizo con el galardón a punto de cumplir 40 años EFE Londres Lunes, 23 octubre 2017, 22:10

El veterano guardameta italiano Gianluigi Buffon (Juventus de Turín) fue condecorado este lunes con el premio 'The Best' de la FIFA al mejor portero de la temporada.

Esta es la primera vez que el máximo organismo del fútbol mundial cuenta en su gala con un galardón específico para los arqueros. Buffon, de 39 años, ganador de la Serie A -sexta vez consecutiva- y finalista de la Liga de Campeones el último curso, se impuso en la votación al costarricense Keylor Navas, del Real Madrid, y al alemán Manuel Neuer, guardameta del Bayern Múnich.

«Quiero intentar hablar en inglés, aunque no lo hablo muy bien. Estoy muy contento; es un gran honor recibir este premio, y más a mi edad. Estoy orgulloso», declaró el transalpino tras recibir, de manos de Peter Schmeichel, el premio 'The Best'.

«Quiero dar las gracias a mi club, a mi entrenador y a mis compañeros porque ellos me ayudaron a hacer posible esto. Gracias a todos los que me votaron», apuntó.

El encargado de hacer entrega a 'Gigi' del preciado premio fue otra leyenda de las porterías, el danés Peter Schmeichel.

«El último año fue maravilloso para el Juventus y para mí, aunque no lo suficientemente bueno para ganar en Europa. Este año espero que podamos jugar mejor, tanto con el Juventus como con la selección, ya que me gustaría despedirme del fútbol con una victoria bonita», concluyó Buffon.