Fútbol Miguel Ángel Bossio, nuevo director de escuela del CD Buñol

Los cambios en el Club Deportivo Buñol no cesan y si hace unos días sorprendían con la noticia del desembarque del ex futbolista profesional Fernando Martínez "Nando" en la entidad, ayer por la tarde lo volvían a hacer en la asamblea de socios que tuvo lugar en las instalaciones del Beltrán Báguena. Esta vez el presidente junto a Nando y el gerente Antonio Morales, presentaban al también ex jugador de fútbol profesional, Miguel Ángel Bossio como nuevo director de la escuela, quien trabajará junto a Tomás Abril, que seguirá formando parte un año más de la coordinación.

Miguel Ángel Bossio con una experiencia de dos años como director de la escuela i de la ciudad deportiva del Valencia CF, llega a Buñol "con mucha ilusión y muchas ganas de aportar conocimientos" además de "con la intención de que la escuela del Buñol sea un punto de referencia para que niños y niñas hagan deporte". Para ello, Bossio asegura que "se creará un grupo de trabajo tanto a nivel social, conjuntamente con el apoyo del Ayuntamiento, como deportivo para desarrollarlo".

Probablemento esto no le resulte complicado, ya que no sólo le avala su experiencia como director de escuela, sino que en el mundo del fútbol tiene un largo camino recorrido. Bossio ha sido campeón de América con la selección sub 20 y Absoluta, cuenta con cuatro ligas de Uruguay, una copa Libertades de América y una copa Intercontinental. Además, también fue jugador de la selección Uruguaya y del Valencia C.F durante cinco temporadas.

Cambios en la matrícula

Tras la reunión que tuvieron el presidente y el grupo inversor en el consistorio municipal con los portavoces del gobierno, se llegó a un acuerdo para rebajar la matrícula a cincuenta euros con la que se regalará la primera equipación.

Además, en la junta se anunció que las cuotas serán de cuarenta euros mensuales, que incluirán los servicios del fisioterapeuta, del nutricionista, la revisión podológica, tres días de entrenamiento y el poder contar con dos entrenadores por equipo. Por la parte que afecta a los querubines, sus cuotas serán de veinte euros mensuales.