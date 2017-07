Fútbol Del Bosque: «Pongo la mano en el fuego por Villar» Del Bosque, durante una entrevista. / Óscar Chamorro «Creo en la bondad de la gente mientras no se demuestre lo contrario», asegura el antiguo seleccionador español de fútbol EFE Domingo, 30 julio 2017, 01:19

El exseleccionador español de fútbol Vicente del Bosque salió en defensa del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, encarcelado por el 'caso Soule' y por el que pone "la mano en el fuego". "Pongo la mano en el fuego por Villar. Espero que no pase nada por el bien del fútbol y las personas implicadas, que algunos ya se han encargado de linchar", declaró en el programa El Partidazo de la cadena COPE.

Del Bosque se mostró "preocupado por la situación de la Federación y con dolor", y explicó: "No me gusta que nadie esté en esta situación y creo en la bondad de la gente mientras no se demuestre lo contrario".

El exseleccionador habló sobre Villar y sobre el clásico de Miami entre Real Madrid y el Barcelona. El último amistoso entre ambos equipos se jugó hace 35 años y Del Bosque marcó el único tanto del partido. "Un clásico siempre tiene el interés de poder ganar al eterno rival. Las aficiones lo siguen con mucha pasión. Hay partidos amistosos y oficiales, pero es un partido que tiene categoría de que hay algo más que puntos en juego", comentó. En materia de fichajes, considera que se va "muy deprisa en el asunto económico con los fichajes, se ha desbocado" y entiende que "de alguna manera habría que ponerle coto, pero es un libre mercado y cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera".

Con respecto al Real Madrid, Del Bosque, exjugador y exentrenador del conjunto blanco, afirmó que "tiene una gran plantilla y llega con el optimismo de la temporada pasada". "En el Barcelona", apuntó, "se renuevan las ganas de hacerlo mejor que el año pasado. Se renuevan las esperanzas con un nuevo entrenador", en alusión a Ernesto Valverde, sucesor de Luis Enrique en el banquillo azulgrana.