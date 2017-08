Ligue 1 El Barça no dará el 'transfer' de Neymar hasta cobrar los 222 millones Neymar, durante su presentación con el PSG. / Christophe Petit (Afp) El PSG confía en que su nueva estrella, que se plantea denunciar al club azulgrana ante la FIFA, pueda debutar el domingo ante el Guingamp EFE BARCELONA Miércoles, 9 agosto 2017, 20:31

El Barcelona no dará al París Saint-Germain el certificado de transferencia internacional para que el delantero Neymar pueda jugar con el conjunto francés hasta que no cobre los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión.

Fuentes oficiales del club catalán han confirmado que el banco todavía no ha certificado la liquidez del talón de 222 millones con los que el PSG compró la libertad de Neymar hace seis días. Ya entonces, el Barcelona avisó a los representantes legales de la entidad parisina que el 'transfer' del jugador se demoraría hasta que no pudieran disponer de ese dinero. Por tanto, hasta que el Barça no cuente con la liquidez de ese cheque en su cuenta, no dará luz verde a la Real Federación Española de Fútbol para que envíe la transferencia internacional de Neymar.

El astro brasileño ya no pudo debutar con el PSG el fin de semana pasado, en Liga ante el Amiens, aunque confía hacerlo en la segunda jornada del campeonato, el próximo domingo contra el Guingamp.

Amenaza con denunciar al Barça

Por su parte, Neymar se prepara para denunciar al Barcelona ante la FIFA por no haberle abonado los 26 millones de euros por renovar su contrato en noviembre de 2016, según 'Globoesporte'.

Este portal de noticias brasileño ha adelantado que el contencioso entre el jugador y su exequipo podría llegar a la Cámara de Resoluciones de Disputas de la FIFA la próxima semana.

El Barcelona debía pagar a Neymar 26 millones como prima de renovación, pero a raíz de las negociaciones del delantero con el PSG, decidió consignar esa cantidad ante notario, a la espera de conocer si el jugador se marchaba finalmente a París o seguía vistiendo la camiseta azulgrana.

Dado que Neymar decidió rescindir unilateralmente su contrato para fichar por el PSG, en contra del deseo del Barça, el club catalán recuperó esa cantidad depositada ante notario y anunció su decisión de no abonársela al futbolista.