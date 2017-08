Fútbol Juan de Dios Crespo, el abogado valenciano que depositó los 222 millones de la cláusula de rescisión de Neymar Juan de Dios Crespo. El abogado ha sido el encargado de entregar el dinero del fichaje más caro en la historia del fútbol, aunque la Liga lo ha rechazado EUROPA PRESS MADRID Jueves, 3 agosto 2017, 12:36

Juan de Dios Crespo, abogado nacido en Madrid pero que ha desarrollado gran parte de su vida en Valencia, ha sido el encargado de entregar los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión del delantero brasileño del FC Barcelona, Neymar Jr., aunque la Liga de Fútbol Profesional ha rechazado el pago porque el París Saint Germain estaría infringiendo las normas del 'juego limpio' financiero de la UEFA, según confirmaron a Europa Press fuentes de la patronal de clubes.

Crespo, director del departamento deportivo del despacho Ruiz-Huerta & Crespo y uno de los mayores expertos en derecho deportivo de todo el mundo, llegó a las 11.15 horas acompañado de tres personas del PSG, pero todo ellos se marcharon cerca de las 11:30 horas después de que LaLiga ha rechazado dicho pago. El abogado ha sido el encargado de depositar, en nombre del PSG y a través de un documento bancario, los 222 millones de euros, aunque finalmente se ha marchado de las oficinas de la LFP sin documento alguno.

Juan de Dios Crespo, conocido por los numerosos casos que ha llevado a los largo de una dilatada carrera profesional llegó acompañado de un notario para levantar acta de todo lo que suceda en LaLiga ante la amenaza de Javier Tebas de no admitir el pago de la cláusula.

El siguiente paso que darán Neymar y sus asesores será el de solicitar antes del viernes el tránsfer provisional a la FIFA para que el brasileño pueda debutar con la camiseta del PSG en el campeonato francés que se inicia este fin de semana

El currículum de Crespo

Crespo estudió Derecho en la Universidad de Valencia entre 1978 y 1983 y comenzó su trayectoria en la Federación Valenciana de Fútbol Sala en el año 1981, como vocal de su junta directiva y miembro del comité de competición, lo que le llevaría posteriormente a especializarse en derecho deportivo. Tiempo después se convirtió juez único de competición de la Comunidad Valenciana. En paralelo, dedicó también gran parte de su labor profesional como abogado en el campo del Derecho Internacional Comercial.

Desde entonces, su especialización se ha ido acrecentando y gracias a su bagaje internacional y al conocimiento de idiomas, su trabajo se fue desarrollando principalmente en la litigación internacional con procedimientos en UEFA, FIFA, BAT y TAS-CAS, así como en el asesoramiento en contratación de deportistas y en trasferencias entre clubes. Ha intervenido en más de 200 casos en el TAS-CAS. Asimismo, es árbitro de la Cámara de Comercio de Valencia, de la ECA (European Court of Arbitration) de la Federación Europea de Balonmano (EHF) y de la ALADDE (Asociación Latinoamericana de Derecho Deportivo).

Ejerce como profesor en diferentes másteres como el máster FIFA del CIES, impartido en Neuchâtel, el máster MESGO (Executive European Sport Governance)- patrocinado por las federaciones europeas de fútbol (UEFA), baloncesto (FIBA Europa), balonmano (EHF), voleibol (CEV) y rugby (FIRA-AER), el máster de la Universidad Politécnica de Valencia sobre Gestión Deportiva; el máster en Gestión y Marketing deportivo de la UCAM; el International máster in Sports Law del ISDE en Madrid; el Título Experto Universitario en Derecho Deportivo en la Universidad Católica de Valencia, el máster en International and Comparative Sports Law de la Saint-John University en colaboración con ISDE e impartido en Nueva York; el máster en Gestión y Derecho del Deporte de ISDE; el Global Executive máster in Sports Law del ISDE; el máster Internacional de Derecho Deportivo de la Universidad de Lérida, el máster en Gestión y Derecho del Deporte en Roma o el máster en Derecho del Deporte de la Universidad de Aix-Marsella en Francia. Ha sido conferenciante en multitud de seminarios, cursos y otros eventos del Derecho del Deporte en cuatro continentes.​

Experto en derecho deportivo

En los procedimientos ante el TAS-CAS es donde ha adquirido su reputación de litigador, siendo el abogado en asuntos de notable repercusión en el mundo del fútbol como los casos «Ortega», «Mexès», «Webster», «Bueno-Rodríguez», «Matuzalem»,​ «Pizarro»,​ «De Sanctis»,​ «Al-Masry» y otros denominados leading cases del deporte mundial, así como su actuación en mayo de 2017 en el caso disciplinario del jugador Leo Messi ante la comisión de apelación de la FIFA y obteniendo como resultado la anulación total de la sanción para el futbolista argentino.

Es asimismo conocido por haber actuado en calidad de abogado o consejero legal de clubes de fútbol como el Villarreal C.F., Real Valladolid, Rayo Vallecano de Madrid, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Valencia C.F., RCD Español, Real Mallorca, Sevilla FC, Almería CF, Levante UD, Club Deportivo Numancia de Soria, Getafe CF, Cádiz CF, Córdoba Club de Fútbol, Málaga CFo Recreativo de Huelva en España y en el terreno internacional con AS Roma, River Plate, Independiente, Huracán (Argentina), Shakhtar Donetsk,​ Chernomorets Odessa, FK Metalurg Donetsk, Zarya Lugansk (Ucrania), Club Libertad de Asunción, Tacuary FC (Paraguay) , Al Ain (Emiratos Árabes) Guoan Beijing, Dalian Aerbin, Henan, Shanghai Shenhua (China), Jaguares de Chiapas, Atlas de Guadalajara, Morelia (México), Universitario de Deportes (Perú), Progreso y Nacional (Uruguay), Paris Saint-Germain y Lorient (Francia), Zamalek y Al Masry (Egipto), Al-Ahli, Al Ittihad, Ettifaq (Arabia Saudita), Gandazar Kapan y Pyunik Yerevan (Armenia), Trabzonspor (Turquía), o la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol).

Abogado de jugadores

De igual modo, ha sido abogado de jugadores para la transferencia y/o elaboración de sus contratos, como es el caso de Zinedine Zidane, Gaizka Mendieta, Juan Pablo Sorín, Sergio Agüero, Leo Ponzio, Maxi Rodríguez, Fernando Morientes, Maxi López, Momo Sissoko o Miguel Reina, entre muchos otros. Fue además asesor jurídico externo de la Liga Nacional de Fútbol Profesional entre 2000 y 2010, y componente del elenco de los únicos cuatro juristas europeos elegidos por la UEFA y la Unión Europea (Independent Review Group) para asesoramiento de la misma sobre el deporte y su futuro.

Asimismo, actuó en calidad de relator ante el Parlamento Europeo en 200913​ sobre los distintos aspectos legales del fútbol mundial, sobre todo en cuanto a las transferencias internacionales y los fichajes de menores, tema que le llevó de nuevo a la primera línea del fútbol mundial tras la reciente contratación del F.C. Barcelona como consecuencia de la sanción que en abril de 2014 le impuso la FIFA. De igual modo presta asesoramiento legal a distintos agentes de fútbol y baloncesto en todo el mundo.

Su participación legal también se ha extendido a otros deportes como el bádminton, la pilota valenciana, el taekwondo, el tenis, el balonmano, la natación, el rubgy, los bolos, el baloncesto o el ciclismo, donde fue abogado de la AIGCP (Association of International Professional Cyclist Groups) durante la Operación Puerto.​

Ha sido nombrado en múltiples ocasiones mejor abogado de derecho deportivo de España por distintas entidades valoradoras y, asimismo, la guía Chambers le designó entre los 13 mejores abogados españoles –de todas las disciplinas– desde el año 2013 hasta el 2017.