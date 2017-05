El Alzira, apeado del play off al empatar ante la Peña Deportiva

valencia. El sueño del ascenso a Segunda B terminó a las primeras de cambio. El Alzira se encomendaba a su estadio para remontar el 2-1 sufrido en el encuentro de ida ante el Peña Deportiva. Los de Dani Ponz no consiguieron pasar el empate a cero ayer en el estadio Luis Suñer. El conjunto valenciano, que presentó un once sin delantero centro, avasalló al equipo de Santa Eulalia del Río, pero se quedó sin premio. En el descanso, el técnico apostó por la magia Luis García. Los azulgrana gozaron de varias ocasiones para lograr un gol que le habría concedido un billete para las semifinales del play off. Faltó lucidez en ataque.