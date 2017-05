El valenciano Crespo, tras evitar la sanción a Messi: «Se demostró que no hay falta grave»

valencia. El abogado valenciano Juan de Dios Crespo, que ha dirigido la apelación a la suspensión de Leo Messi, afirmó ayer que se ha demostrado que «no había falta grave» en las palabras del jugador argentino tras el partido de su selección ante Chile y que, por tanto, no había razones para sancionarle.

El Comité de Apelación de la FIFA aceptó el recurso interpuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y ha levantado la sanción. Messi fue castigado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA con cuatro partidos de sanción tras aquel encuentro clasificatorio para el Mundial Rusia 2018, jugado el 23 de marzo y a cuya conclusión el jugador pronunció la frase «la concha de su madre» ante un asistente del partido, el brasileño Emerson Augusto do Carvalho.

Al respecto, Crespo explicó que la FIFA había entrado inicialmente de oficio en el asunto, pero que ahora se ha demostrado que no había falta grave en las palabras pronunciadas por el futbolista. «Si se entiende que hay insulto, desde el primer momento esa circunstancia debería haber sido reflejada por el árbitro en el acta del partido y si se entiende que no lo hay, no se debe proceder de oficio», señaló el letrado valenciano. «Esa expresión ya la había pronunciado Messi con anterioridad y también lo había hecho el chileno Gari Medel. Es un desahogo, un estado de ánimo; no es un insulto porque no va dirigida a nadie», señaló.

El especialista en derecho internacional futbolístico agregó que lo que se ha hecho ahora ha sido «aplicar el reglamento» y al no tratarse de una falta grave, se ha dejado sin efecto la sanción. «No es que la FIFA haya cambiado de criterio, es que desde un punto de vista jurídico, un equipo de cuatro abogados, dos españoles y dos argentinos, ha demostrado ante juristas de mucho nivel que había razones suficientes para la nulidad», agregó.