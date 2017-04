madrid. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció que su equipo tiene «un poco de ansiedad» tras volver a ganar un partido en los últimos minutos, ante el Valencia, en el que admitió que en la segunda parte se instalaron en su «zona de confort» con la mente puesta en la Champions. «Con el estrés del final de temporada ya desde el principio no estuvimos muy acertados en el remate. Tenemos un poco de ansiedad, es normal. Luego la soltamos y jugamos, hacemos cosas buenas. Al final esto es sufrir si no rematas el partido. En Coruña lo hicimos y hoy hemos tenido ocasiones para cerrar el partido. Podemos mejorar», aseguró. «Hemos tenido media hora en nuestra zona de confort con 1-0. Después del gol reaccionamos y también el público. Con el gol del Valencia han vuelto a empujar a todos los jugadores y ha sido distinto el partido. El fútbol es tan bonito que no puedo explicar porqué ganamos tantos partidos en los diez últimos minutos. Es excitante». «Es peor cuando un equipo no se juega nada y más contra nosotros pero no hay excusas», añadió.