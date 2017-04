Al fisioterapeuta del Eldense no le permitían hablar con los jugadores

elda. El fisioterapeuta del Eldense, Juan Luis Sukunza, afirmó que, tras 34 años en el fútbol, le resultará imposible olvidar una temporada como la actual y que los gestores del club le impedían hablar con los jugadores. Sukunza ha vivido de cerca la polémica suscitada en torno al posible amaño, en el marco de una trama de apuestas, del resultado del partido Barcelona B-Eldense de Segunda División B.

El encuentro acabó con victoria local por 12-0 y con cinco detenidos que posteriormente fueron puestos en libertad con cargos ante la posibilidad de que se hubiera influido en el resultado. «Cuando terminó la primera parte con 8-0, estaba con muy mala leche, algo que se acrecentó más cuando vi a los dos entrenadores que teníamos apoyados contra la pared en el vestuario sin decir nada», relató.

«Después de saber todo el mundo lo que ha pasado, te das cuenta de que les molestaban que los que estábamos fuera de todo eso nos empezáramos a dar cuenta de lo que sucedía», indicó. «Entre semana no podía hablar con los futbolistas. Tuve un par de reuniones con Capuani -responsable del grupo italiano que gestionaba el club-, quien me invitó a irme», señaló. «Me sacó con chulería unos billetes del bolsillo y me dijo que me pagaba para que no fuera. El motivo era que yo no podía ser amigo de los futbolistas, ni hablar con ellos: tenía que darles masajes sin hablar con los jugadores», concluyó. «Aquello no se podía consentir, al descanso de Barcelona les di un rapapolvo porque estábamos haciendo el ridículo», lamentó.