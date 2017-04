El psicólogo Toro

A Cristian Toro le costó comparecer ayer en rueda de prensa. Antes de cruzar el túnel de vestuarios para dirigirse a los medios, el entrenador del Valencia, su cuerpo técnico y las jugadoras estaban viviendo sobre el césped de Mestalla unos momentos que hubieran deseado fueran eternos. Por eso, el técnico argentino tomó la palabra: «Agradezco al club haber abierto las puertas de Mestalla. Fue una fiesta del fútbol femenino, el Valencia lleva mucho tiempo trabajando para llegar a este momento. Estoy muy contento».

Las de Cristian Toro llegaban al partido con la intención de quitarse la espina de la única derrota de la temporada en el Ciutat de València: «Habíamos hablado de corregir lo que no salió bien en el primer partido», sin embargo, el entrenador era consciente de que el mayor peligro que corrían las suyas no tenía mucho que ver con el rival: «Debíamos bajar la ansiedad por lo que significaba jugar en Mestalla. La gente estaba muy emocionada pero lo gestionaron bien, cuando llegamos y vimos el recibimiento nos enchufamos y el equipo salió a por todas y se nos puso todo de cara. Debo felicitar a las jugadoras». En esta misma línea, Toro contó que su cuerpo técnico intentó restar un poco de importancia al encuentro: «El viernes nos entrenamos aquí y nos vino muy bien, es un estadio que impone. Nos metimos en la cabeza que debíamos olvidar lo de hacer historia, que con el tiempo ya valoraríamos todo lo que estamos consiguiendo. Nosotros debíamos centrarnos en el fútbol y en el ahora». Toro se puso en la piel de las jugadoras: «Era muy complicado para ellas, para la gente de aquí por el sentimiento. Era el sueño de muchas pero no les pudo la presión, estuvieron espectaculares y siento mucha felicidad por ellas. Ni el más optimista podría soñar en un día como este pero sufrimos mucho en la derrota del Ciutat y nos lo merecíamos».

El entrenador blanquinegro espera que no sea la última vez que Mestalla reciba a 17.000 espectadoras para ver un partido femenino: «Mi deseo es que haya muchos más, pero el objetivo es que en el próximo partido contra el Barcelona aquí en casa venga más gente porque se ha enganchado gracias a lo que transmite el equipo. Deseamos que al menos 200 o 300 personas de las que han estado en Mestalla se acerquen a apoyarnos porque estas chicas se dejan todo por el club y también directivos como Malabia, o Marina o cualquiera de los que forman parte de este Valencia Femenino». Toro no se dejó llevar por la euforia del momento y afirmó que no piensan en asaltar las dos primeras plazas de la Liga Iberdrola: «Nosotros nos centramos en cada partido. Hay una gran diferencia de puntos y nos tenemos que centrar en nosotros. Lo que hagan ellos no depende de nosotros, no podemos hacer nada».