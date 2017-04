Andrés Tudela poco podía decir después de la derrota de su Levante ante el Valencia: «Desde el principio el partido fue de ellas. Nuestra idea era un planteamiento más ambicioso pero no pudimos. No hay que olvidar este partido para que no vuelva a pasar». El técnico del Levante intentó extraer una parte positiva al doloroso encuentro de ayer en Mestalla: «Ha sido un día importante para el fútbol femenino y la ciudad. Han entrado 17.000 personas y esperemos que esto se pueda repetir. Ojalá se enganchen y acudan a vernos a ellas a Paterna y a nosotras al Terrer, sería muy positivo para el crecimiento el fútbol femenino».