Pedro Chirivella, del Valencia CF a ser comparado con Xabi Alonso

Pedro Chirivella se pone colorado cuando alguien le recuerda que es el nuevo Xabi Alonso. Con sólo 19 años, esa comparación empieza a ser una constante en su corta carrera, cimentada en las categorías inferiores del Valencia, moldeada en el Liverpool y en constante crecimiento ahora en el Go Ahead Eagles de Holanda.

Allí juega cedido por el conjunto inglés, donde tiene contrato hasta 2020. En el Go Ahead Eagles, Chirivella trata de sumar minutos para coger experiencia sobre el césped y regresar este verano al Liverpool y ponerse a las órdenes del técnico alemán Jürgen Klopp, que sabe que tiene una joya entre manos.

Y, de momento, no le va mal en Holanda. Chirivella se ha hecho el dueño del centro del campo de un equipo que lucha por no bajar de categoría. El Go Ahead Eagles es un club pequeño, humilde, ubicado en la ciudad de Deventer a 100 kilómetros de Amsterdam y a la misma distancia de la frontera alemana.

Su nuevo entrenador, Robert Maaskant, le ha dado toda la confianza del mundo para intentar salvar al cuadro holandés, que, en estos momentos, es el colista de la Eredivisie a sólo cuatro puntos de la salvación. Chirivella, en una situación de emergencia, se ha echado el equipo a la espalda y ha jugado todos los minutos desde que se estrenó en la competición el pasado 13 de enero.

En total, suma 10 encuentros completos en los que ha marcado un par de goles. Son las cifras de un gran jugador que se crió en una familia sin especial vicio por el fútbol y que tuvo que salir muy pronto de su casa en Valencia para intentar triunfar lejos de España.

De Valencia a Liverpool

"Desde pequeño en mi casa se han visto todos los partidos que había por la tele. Es verdad que nadie ha jugado como profesional, pero yo siempre tenía la afición del fútbol. Desde pequeño siempre he estado muy relacionado con el fútbol y en Valencia tuve la suerte de tener unos entrenadores súper buenos que me han marcado", dice a EFE.

Durante un partido en un torneo internacional de Las Rozas, los ojeadores del Liverpool se fijaron en Chirivella y no dudaron en intentar ficharle cuando sólo tenía 16 años. Ahí, la vida de Chirivella cambió.

"Fue una decisión bastante difícil. Eso fue en abril y me fui en junio. Fue bastante rápido. Tuve la suerte de que mi familia se vino conmigo. Era muy pequeño aún y era un paso muy grande dejar España e irme a Inglaterra. Nos pusieron facilidades, lo primero que quieren es que estés lo más cómodo posible. Es un cambio muy grande en tu vida y desde el primer momento me ofrecieron llevarme a mi familia allí", afirma.

En el Liverpool, a las órdenes de Brendan Rodgers, se convirtió en el tercer jugador más joven de la historia en debutar con el primer equipo. Lo hizo un 17 de septiembre de 2015 en un partido de la Liga Europa que su equipo empató 1-1 en Anfield frente al Girondins Burdeos. La experiencia fue inolvidable.

"Fue un regalo que me convocaran para la Europa League. No esperaba ni jugar. Se lesionó Kolo Touré, que es un central y yo soy medio centro. Lo último que esperaba es que me cambiara por un central, y más teniendo defensas en el banquillo. Yo estaba con las botas desatadas y las espinilleras fuera. De repente se Rodgers se giró y me dijo que entrara a jugar. Fue un gran recuerdo".

Chirivella se apoyó mucho en los españoles José Enrique y Alberto Moreno y en los brasileños Lucas Leiva, Philippe Coutinho y Roberto Firmino. Todos ayudaron a la adaptación del joven valenciano, que alternó actuaciones en el primer equipo del Liverpool con el filial. E, irremediablemente, por su forma de jugar, le compararon con Xabi Alonso.

El espejo de Xabi Alonso

"Lo primero, me avergüenza que me comparen con él. Xabi Alonso sólo hay uno. Es el medio centro más completo de los últimos años. Que me comparen o que digan que soy el nuevo Xabi Alonso, para mí es un orgullo, pero también me siento como avergonzado. Yo estoy empezando, no he hecho nada, estoy empezando y he jugado 20 partidos como profesional. Ojalá pueda hacer la carrera que hizo Xabi Alonso en el Liverpool. Pero todo queda muy lejano".

A Xabi Alonso le echan mucho de menos en el Liverpool. Ahora, mientras el jugador donostiarra culmina su carrera en el Bayern Múnich, Chirivella intenta en el Go Ahead Eagles seguir su estela poco a poco.

Después de la salida del Liverpool de Brendan Rodgers tras firmar un mal año por la marcha de piezas importantes como Luis Suárez o Steven Gerrard, Jürgen Klopp llegó al banquillo del cuadro inglés. Una lesión en la pretemporada frenó el ascenso de Chirivella y su entrenador, una vez recuperado, le aconsejó marcharse cedido para sumar minutos.

CHIRIVELLA VUELA ALTO CON LAS ÁGUILAS

"El cambio ha sido grande pero ha sido necesario. Necesitaba jugar cada fin de semana. En el Liverpool, ahora mismo, con 19 años es muy complicado porque hay grandísimos jugadores con más experiencia. Tuve una lesión difícil en pretemporada, que fue lo que me cortó un poco el paso este año", explica.

"Salió la opción de este equipo holandés. Estoy muy contento. Llevo diez partidos y he jugado los diez completos haciendo goles. El equipo podría estar mejor. Estamos todos muy apretados por abajo, pero con un par de victorias te pones decimocuarto o decimoquinto", agrega.

El centrocampista español es feliz en el Go Ahead Eagles, un club que define como "familiar" que no tiene la grandeza del Liverpool pero que cuenta con unos aficionados increíbles. El Estadio Adelaarshorst tiene una capacidad de 6.750 espectadores, pero, según asegura, parece una olla a presión en la que 30.000 almas están animando sin parar a un equipo que lucha por salir del descenso.

Al ritmo de sus hinchas, Chirivella deslumbra en Holanda. Es una grata sorpresa en la Eredivisie sobre todo cuando brillar es algo complicado en un club de menor rango que sería equiparable al Levante, una entidad acostumbrada a ascender y descender.

"Probablemente sí estoy en mi mejor momento por la continuidad que estoy teniendo que en el Liverpool no podía tener. No es lo mismo jugar con el segundo equipo o con el equipo reserva que con un equipo que se está jugando la vida o bajar a Segunda División. Un jugador cuando se siente importante es cuando tiene minutos y estoy jugando todo".

Los aficionados del Go Ahead Eagles paran a Chirivella para pedirle autógrafos. Ya le reconocen por la calle en sólo diez partidos. También le pasaba en Liverpool, donde sus hinchas son auténticos enamorados del fútbol y conocen todo sobre su club, incluidos los jugadores de la cantera. El presente de Chirivella está en Holanda. Y, el futuro, en Inglaterra.

"Yo tengo contrato con el Liverpool hasta 2020. En mayo, cuando acabe la temporada tendré un mes de vacaciones y el 1 de julio tendré que estar en Liverpool para hacer la pretemporada con el primer equipo y a partir de ahí se verá que pasa. Klopp es muy cercano y con los jóvenes que hemos subido siempre ha estado muy atento. Él fue quien me dio la idea de venir a Holanda a jugar. Sé que se entera de todo lo que está pasando, ve muchas cosas y lo agradezco mucho".

A partir de mayo, Chirivella tendrá un nuevo trabajo. Demostrar que puede haber un nuevo Xabi Alonso en el Liverpool. Quiere ir paso a paso, rehuye la comparación y es humilde. Para él fue duro salir de Valencia con 16 años y alejarse de su barrio, pero tampoco cambiaría por nada todas las experiencias que ha vivido para escalar peldaños: "No sé cuál es mi techo. Cada día voy a trabajar más. Eso es lo que voy a hacer y a ver donde llegamos".