La élite de la Comunitat

Los clubes valencianos posiblemente han tenido años mejores, pero en cuanto a futbolistas sigue habiendo un gran nivel en la Comunitat. Casi un centenar de jugadores nacidos en las tres provincias compiten actualmente en la élite del deporte rey, repartidos entre Primera o Segunda División de las ligas más potentes de Europa, como España, Inglaterra, Alemania y Francia, así como en la máxima categoría de países del resto del mundo. En total 95 futbolistas militan en algunos de los clubes más potentes del panorama global.

En estos momentos el principal emblema del fútbol valenciano es Saúl Ñíguez, ilicitano y uno de los referentes del Atlético de Madrid, que le ha catapultado a jugar en la selección española. En un segundo escalón, según la valoración del portal 'transfermarkt' se sitúan Paco Alcácer y Bernat, dos que dejaron un millonario traspaso en el Valencia pero que no están teniendo muchos minutos en dos trasatlánticos mundiales como el Barcelona y el Bayern, y junto a ellos Gayà, que quiere volver a recuperar su gran nivel en Mestalla. Otros como los jugadores del Villarreal Mario Gaspar, Soldado, Bruno Soriano y Jaume Costa, el sevillista Iborra o Raúl Albiol en el Napoli contribuyen a dar brillo al momento del fútbol valenciano. Y también el futuro, con el malaguista Fornals y el granota Camarasa, cedido en el Alavés y ambos internacionales sub-21, está asegurado al máximo nivel.

El Levante es el equipo que más jugadores de la Comunitat tiene en sus filas, con ocho representantes, entre ellos el máximo goleador de Segunda, Roger Martí, que contribuye junto a los demás a que los azulgranas estén acariciando su ascenso a Primera. Curiosamente, el Alcorcón es el segundo club con más valencianos, con cinco, mientras que la irrupción de Carlos Soler y Lato desde la cantera permite al Valencia igualar al Villarreal con cuatro futbolistas en su plantilla, los mismos que el Elche.

Así pues, 75 jugadores valencianos militan en equipos de élite de fuera de la Comunitat, entre España y el extranjero. Entre ellos el ilicitano Aarón Ñíguez, hermano de Saúl y actual jugador del Tenerife, con el que está peleando por el ascenso a Primera. «Irte fuera te hace madurar en todos los aspectos, en lo personal y en lo deportivo. Yo jugué en Grecia, Escocia y Portugal, son ligas diferentes y cada país tiene sus costumbres, pequeños detalles que se notan. Yo que soy de la Comunitat y estoy acostumbrado al buen tiempo y a comer bien, irte a Escocia que a partir de la una del mediodía sea de noche, haga frío todo el año, son cosas que notas», asegura Aarón, que llegó a debutar en Champions con el Valencia.

Su paso por las ligas extranjeras no fue satisfactorio para el delantero. Hace dos campañas estuvo en el Sporting de Braga luso, pero empezó su periplo en el Iraklis de Salónica en 2008. «En Grecia necesitaba coger partidos en el mundo profesional, me fui con Pedraza como entrenador y bastantes jugadores españoles, y me sirvió para progresar y madurar en mi fútbol. En Escocia (Rangers) fue una decisión que pienso que no fue acertada porque el futbol era muy físico y para mi estilo de juego no me sentía a gusto y la vida allí, que no haga buen tiempo lo noté bastante», apunta. Sin embargo, reconoce que su mejor momento fue cuando estuvo en casa. «Jugar en el Elche en Primera como pude hacer es el sueño de todo ilicitano, lo cumplí, jugar con el club de tu tierra. Mi hermano Saúl aunque esté luchando por Ligas y con la selección, al final también un sueño que tiene es jugar en el equipo de su tierra», expresa.

Otro exfutbolista blanquinegro que también está en Segunda es Ángel Dealbert, que defiende los colores del Lugo pero que pasó por Rusia, en el Kuban Krasnodar y el Baniyas de Emiratos Árabes. «Hay muchos jugadores fuera de la Comunitat, a todos nos gustaría jugar en nuestra tierra pero a veces no se puede, hay muchos valencianos con gran talento y nivel», indica el de Benlloch. Terminé contrato con el Valencia y me llegó la posibilidad de ir a Rusia, es una cultura diferente, el idioma. Tomé la decisión con mi mujer, me apoyó en todo y estuve dos años bien deportivamente».

Entre las dos máximas categorías del fútbol español hay 71 valencianos, pero también otros 24 militan en ligas de élite de otros países. En las más potentes están Bernat, que tras la marcha de Guardiola tiene pocos minutos en el Bayern y otro lateral izquierdo, Jung, que pese a nacer en Villajoyosa tiene la nacionalidad alemana. Albiol triunfa en el Napoli mientras que una lesión ha cortado la gran trayectoria de Grimaldo en el Benfica. En cambio, Pablo Hernández está ahora en la segunda inglesa luchando por el ascenso con el Leeds, igual que Cristian López con el Lens francés. En Grecia hay cuatro valencianos y otros en aventuras exóticas como Pallardó, Bleda y César Arzo.