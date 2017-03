Demonios y ángeles

«¡Árbitro, eso es falta! ¡Y ahora pasos! Si es que no das una. ¡Ponte gafas!» «¡Vaya entrenador! No tienes ni idea». «¡Espabila, que te está tomando el pelo!». «¡Si tu hija no sabe jugar, que se quede en casa!» Todas estas expresiones, por desgracia, se han convertido en el pan de cada día cada vez que los niños saltan a un campo de fútbol, pisan una cancha de baloncesto o empuñan una raqueta de tenis. Muchas de ellas vienen recogidas en 'Deporte y valores', un libro editado por la Fundación Mutua Madrileña, en colaboración con la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, que pretende guiar a los padres para evitar tamaños disparates por parte de quienes se han convertido en demonios que se interponen en la felicidad de esos ángeles que sueñan con llegar un día donde están ahora sus ídolos.

Los comportamientos indebidos por parte de los progenitores en competiciones deportivas de sus hijos son continuos. A veces quedan circunscritos al ámbito local; otras van tan lejos que adquieren repercusión nacional. Ejemplo de lo último fue el caso conocido esta semana de un jugador alevín de 11 años al que una escuela de fútbol de Massanassa optó por dar la baja ante las reiteradas amenazas del padre a su entrenador a cuenta de los pocos minutos que, en su opinión, mantenía sobre el campo al menor. El hombre se había declarado dispuesto a «romperle la cara» al técnico y sostuvo su actitud desafiante pese a la medida adoptada. «Cuando te tiren del club, mi hijo irá a jugar», manifestó al receptor de su inquina. La madre del chico le respaldó, advirtiendo de que podría recurrir a los abogados para poner al descubierto «el caso de maltrato» que estaba sufriendo su hijo.

En Castellón, y pocas semanas antes, la situación llegó a tal punto que los árbitros organizaron una reunión para tomar medias ante la cascada de sucesos violentos en los que se habían visto envueltos. Entre los casos citados estaba el de un colegiado al que el padre de un jugador de categoría infantil trató de agredir tras espetarle: «Eres un desgraciado, te voy a matar».

El problema no es exclusivo del fútbol y tampoco desaparece necesariamente con la llegada al profesionalismo. Baste recordar lo ocurrido hace cuatro años, cuando el padre del tenista Bernard Tomic le rompió la nariz de un cabezazo a Thomas Drouet, adversario de su hijo en el marco del Mutua Madrid Open.

Como señaló Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, durante la presentación del manual, «es muy importante desde pequeño intentar que tu hijo sea competitivo», pero «además hay que añadir el respeto al contrario y al árbitro». Palabra de padre.