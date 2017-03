¿A quién iba dedicada la peineta de Mathieu tras el Barcelona-PSG?

Acaba el partido y la euforio se desborda en el Camp Nou. Mientras la afición se frota aún los ojos y disfruta con una alegría desbordante la remontada histórica contra el PSG, el vestuario del Barça vive momentos inolvidables. Los jugadores hacen piña y entre gritos, risas y alguna lágrima de emoción se hacen una foto para la historia en la que posan de diferentes maneras, todas ellas muy parecidas, en muy poco tiempo, mientras les inmortalizan con el móvil. Sin embargo, en una de las fotos, publicada por Mascherano en su instagram, algo llama la atención: Mathieu está haciendo una peineta.

El exjugador del Valencia CF, que no jugó al estar lesionado, muestra su dedo corazón y los rumores se empezaron a disparar al salir la foto en las redes sociales. ¿A quién se la dedica? Unos apuestan a que va dirigida a los que no confiaban en la remontada, otros que al eterno rival, alguno piensa que al PSG y más de uno se acordó de Unai Emery, que fue su entrenador en Mestalla durante tres temporadas (2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012) antes de que el lateral fuera traspasado al FC Barcelona. Nadie sabe a quien se la dedicó y el jugador tampoco ha explicado por qué lo hizo.

Curiosamente, en el twitter oficial del club culé no se incluye esta imagen de la peineta, que tampoco aparecía al día siguiente del partido en el twitter de ninguno de los futbolistas del Barça.

Vamosssss! Nunca podré olvidar esta noche! Orgulloso de este equipo y de nuestra afición!

I can never forget tonight! Proud of this team! pic.twitter.com/ybtVLnYZa5