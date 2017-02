Las palabras de Jose Mourinho a Claudio Ranieri

El entrenador portugués del Manchester United, José Mourinho, se solidarizó este viernes con el italiano del Leicester City, Claudio Ranieri, destituido el jueves, colgando una foto en la que ambos están sonriendo.

"Campeón de Inglaterra y nombrado entrenador del año por la FIFA. Despedido. Eso es el fútbol moderno, Claudio. Conserva tu sonrisa amigo. Nadie puede borrarte de la historia que tu has escrito", dijo el entrenador luso.

A la rueda de prensa, Mourinho apareció con una chaqueta de entrenamiento del Mánchester United con las iniciales 'CR', en homenaje a Claudio Ranieri, en vez de 'JM' (José Mourinho), como de costumbre.

"Las iniciales en mi chaqueta con su nombre es mi pequeño homenaje a alguien que escribió la historia más bonita en la Premier League. Alguien que merecería que el estadio del Leicester se llamara 'Claudio Ranieri' y al que han echado", aseguró Mourinho en rueda de prensa.

"Creo que el Leicester ha entrado en la historia dos años seguidos: el primero porque consiguió lo más bonito, ganó la liga y escribió una de las historias más bonitas en la historia del fútbol, y ahora al tomar una decisión que a todo el mundo de este deporte le cuesta aceptar", subrayó Mourinho.

El técnico italiano Roberto Mancini, favorito candidato a sustituir a Claudio Ranieri al frente del Leicester, lamentó este viernes la destitución de su compatriota.

"Lo siento por mi amigo #Ranieri. Quedará en la historia del @LCFC, en en el corazón de los aficionados del #Leicester y los amantes al fútbol", escribió Mancini en la red social de Twitter.

