Una estampida en un estadio de fútbol deja 17 muertos y 56 heridos en el norte de Angola

Al menos 17 hinchas murieron y otros 56 resultaron heridos como consecuencia de una estampida en un estadio de Uíge, en el norte de Angola. «Durante el partido se produjo una obstrucción en uno de los accesos al estadio Cuatro de Enero, causando numerosas víctimas: 17 muertos y 56 heridos hospitalizados, algunos de ellos en estado grave», dijo el portavoz de la policía, Orlando Bernardo. Precisó que entre los muertos hay un número indeterminado de niños y que los heridos estaban siendo atendidos en distintos hospitales. Según la policía, la mayoría murieron pisoteados o asfixiados por la avalancha.

El Recreativo do Libolo, que jugaba como visitante contra el Santa Rita, tituló en su sitio en Internet: «Tres puntos y un final trágico». «Mientras se disputaba el partido entre los dos equipos, los hinchas intentaron entrar al estadio para ver el encuentro. La puerta cedió ante la presión ejercida y 17 personas murieron apiñadas» relata el Recreativo, precisando que hubo además unas seis decenas de heridos. «Es una tragedia sin precedentes para el fútbol angoleño», agregó el Recreativo, precisando que ganó el partido -que no se suspendió- por 1-0. Según testigos, muchos hinchas no tenían entradas. Otros indicaron que los espectadores que estaban en las tribunas se enteraron de la tragedia una vez terminado el partido.