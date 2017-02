La venganza amorosa de Gabriel Jesús al celebrar un gol

La celebración de Gabriel Jesús, jugador del Manchester City, tras uno de sus goles ante el Swansea, despertó la curiosidad de los aficionados. El futbolista se colocó la mano en la oreja simulando estar hablando por teléfono. Más tarde, el propio futbolista desveló el verdadero mensaje de su gesto.

El delantero brasileño tenía una novia en Brasil que no le respondía las llamadas cuando militaba en el Palmeiras, sin embargo, ella cambió de actitud cuando fichó por el Manchester City. «Mi celebración era un mensaje para mi exnovia, que no me cogía el teléfono en el Palmeiras, pero me escribe mensajes desde que fiché por el City», indicó el futbolista.

Como dice el dicho: Por interés, te quiero Andrés.