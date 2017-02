Ratifican a Ranieri en el Leicester

Los propietarios tailandeses del Leicester ratificaron su confianza en el técnico italiano Claudio Ranieri, prometiéndole su «apoyo inquebrantable», pese a la situación crítica del club en la Premier League inglesa. «A la luz de las recientes especulaciones, Leicester City Football Club querría dejar claro su inquebrantable apoyo a su principal entrenador Claudio Ranieri», señalaron los dueños del club británico en un comunicado de prensa.

«El éxito sin precedentes obtenido en las últimas temporadas se han basado en la estabilidad, solidaridad y la determinación para sobreponerse a los más grandes desafíos», prosiguió el comunicado.

«Todo el club está y seguirá unido entorno a su entrenador y sus jugadores, colectivamente y firmemente concentrados en los futuros desafíos», precisó.

El Leicester se encuentra en la 16ª posición, a un punto del Hull, que se encuentra en puestos de descenso. El vigente campeón sufrió una dura derrota al caer el domingo ante el Mánchester United por 3-0. «Conozco la postura de los propietarios, puede que quisieran acabar con todas las especulaciones. Yo no se lo he pedido», aseguró Ranieri en un comunicado. «No es una crisis, Cuando no se gana se pierde la confianza, es normal», agregó el italiano.

¿Paso previo al despido?

La prensa británica ha escrito que los jugadores ya no confían en su entrenador. «La relación es la misma que el pasado año», concluyó. El mensaje de apoyo que el Leicester City ha enviado a Claudio Ranieri ha sido tomado por algunos sectores de la prensa inglesa con cierta guasa. Mirror Football, inmediatamente después del comunicado de los foxes, ha tirado de archivo, y da siete nombres de entrenadores que fueron ratificados y el tiempo que tardaron sus respectivos clubes en llevar a cabo el despido.

Entre ellos, Brendan Rodgers en el Liverpool (2 meses en 2015), Roberto Mancini en el Manchester City (2 meses en 2013), Jose Mourinho en el Chelsea (2 meses en 2015), Kenny Dalglish en el Liverpool (1 mes en 2012) o Tim Sherwood en el Aston Villa (10 días en 2015).