La Generalitat se queda con el estadio del Hércules

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), órgano que depende de la Generalitat, ha realizado la puja más elevada en la subasta del estadio Rico Pérez al ofrecer 3,75 millones de euros para hacerse con la instalación dentro del proceso de liquidación de la sociedad propietaria del recinto, Aligestión Integral. Manuel Illueca, director general del IVF, confirmó que la puja de la institución autonómica ha sido la más alta de la subasta que ha concluido ayer. De esta manera, el estadio alicantino pasará a manos de la Generalitat.

Según refleja el portal de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, la subasta ha concluido con una puja máxima de 3.750.000 euros y se encuentra pendiente de finalización por parte de la autoridad gestora, el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante.

La subasta del Rico Pérez inició su proceso el 17 de enero junto a un paquete accionarial de alrededor del quince por ciento de los títulos de la Sociedad Anónima Deportiva Hércules de Alicante.

El lote único del estadio y las acciones del club alicantino salieron a subasta con un valor de 14,7 millones de euros (exactamente 14.748.871,36 euros). Hasta ayer lunes, 6 de febrero, fecha marcada para la conclusión de la subasta únicamente se reflejaba una puja por valor de un euro, pero durante el día de hoy se han sucedido las ofertas hasta alcanzar los 3,75 millones del Instituto Valenciano de Finanzas.

Al tratarse de una puja inferior al cincuenta por ciento del valor del lote será el juez el que tenga que determinar si adjudica el Rico Pérez al IVF. La institución autonómica -máxima acreedora de Aligestión Integral- había manifestado en más de una ocasión su voluntad de igualar cualquier puja por el estadio que considere que está por debajo de lo que podría percibir por una posterior venta del recinto.

El Rico Pérez es el estadio donde disputa sus partidos el Hércules gracias a una concesión incluida en el contrato de compraventa de la instalación entre el Ayuntamiento de Alicante y Aligestión. Dicha concesión, a cambio de un siete por ciento de los ingresos del club, concluye en el año 2032 aunque el estadio sale ahora a subasta libre de cargas y gravámenes por lo que el adjudicatario no tendrá la obligación de mantener el convenio con el Hércules.

Manuel Illueca, director general del IVF, afirmó ayer que la institución que dirige «tiene voluntad de que el Hércules siga jugando en el estadio Rico Pérez». Illueca consideró que «no habrá problema» porque la propia entidad autonómica es la máxima acreedora de Aligestión Integral, sociedad hasta ahora propietaria del recinto.

«Estudiaremos el convenio que existía para ver si nos interesa subrogarnos y, si no, negociaremos uno nuevo con el Hércules», aclaró Illueca, que hizo hincapié en que el Ayuntamiento de Alicante será una parte importante a la hora de alcanzar un acuerdo. «Si el Hércules tiene problemas no va a ser por el IVF.», insistió. No obstante, reiteró que en el momento en el que el juez les adjudique el estadio, el Rico Pérez pasará a ser «un activo de la Generalitat sobre la que pivotará la estrategia para recuperar los dieciocho millones de euros que se avalaron en su día a la Fundación Hércules».

Nuestra idea es «vender el estadio al mejor postor» y, una vez tengan el estadio en propiedad, seguirán buscando inversores con el fin de «recuperar el dinero público que se concedió y que no fue devuelto. Dieciocho millones de euros son cuatro colegios»