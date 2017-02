El club pone a la venta las entradas del Real Madrid a la espera de que la Liga decida la hora

valencia. No hay nada mejor que un pulso abierto entre la LFP y la UEFA -y sus respectivos operadores de televisión- para que el Valencia esté atado de pies y manos y se vea perjudicado, precisamente de cara a uno de los partidos más importantes que se juegan cada temporada en Mestalla. El Mundial de clubes que tuvo que jugar el Real Madrid y que obligó a aplazar el encuentro en terreno blanquinegro de la jornada 16 (17-18 de diciembre) ha provocado una insólita situación. A menos de 19 días para que se dispute el partido, todavía no hay horario, lo que impide que los aficionados puedan hacer su propia planificación.

El Valencia no ha tenido otro remedio, pese a todo, que poner a la venta las entradas. Y los precios, nada asequibles en determinadas zonas, obligan a tener muy presente las condiciones de horario en las que se jugará el encuentro. El Valencia-Athletic del 19 de febrero (16.15 horas), tres días antes, cuesta menos de la mitad prácticamente en todas las zonas del estadio que el Valencia-Real Madrid.

Para ver al Real Madrid, el que quiera comprar ahora una localidad de tribuna a 150 euros, o el que se conforme con una de las más baratas (a 35 euros), ya sabe que corre el riesgo de quedarse finalmente con la entrada en la mano por culpa de que la hora que se decida no encaje con sus posibilidades. 'Pendiente de confirmación' anuncia el club.

Ese 22 de febrero hay jornada de Champions (Sevilla-Leicester y Oporto-Juventus) y la franja horaria a partir de las 20.45 horas la tiene ocupada la UEFA, que no quiere que ningún operador de televisión ajeno a esta competición (la LFP defiende el suyo) pueda disputarle espectadores y pinchazos. Hay un precedente que no es nada bueno para el Valencia, ya que el Sporting-Barcelona de la temporada pasada se jugó a las 18.30 horas (17 de febrero) porque luego, en horario Champions, se disputó el Roma-Real Madrid. A diferencia de lo que pasa esta vez, la LFP lo decidió el 18 de enero, casi un mes antes. Ahora, a tres semanas todavía el Valencia asegura no saber nada oficialmente, a la espera de que la LFP se pronuncie.

Para evitar coincidencias, surgen propuestas alternativas como las 18.30 horas o a partir de las 22.30 horas, horarios que teniendo en cuenta que se trata de un miércoles laborable no vendrían nada bien a los aficionados valencianistas. Durante muchos días, el club de Mestalla señalaba en su página web las 21 horas, algo que ya ha retirado.