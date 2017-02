El Barça ya sabe que si quiere a De Colo tendrá que pagar al Valencia Basket

La Copa del Rey de la ACB siempre se convierte en el símbolo que arranca el mercado de fichajes, puesto que a mediados de febreros los equipos ya comienzan a mover los hilos de cara al diseño de la próxima temporada. Algunos movimientos son más evidentes que otros, pero todo el mundo se mueve. El Valencia Basket es una 'rara avis' al respecto, puesto que la entidad de la Fonteta aplica el manual de Chechu Mulero de la prudencia a estas alturas del calendario. En las últimas temporadas, las decisiones deportivas de calado en la entidad valenciana no se han tomado hasta terminar la campaña en curso. Algo que incluye al entrenador, como ocurrió con Pedro Martínez.

El libro de estilo no excluye al Valencia Basket del mercado. Ni mucho menos. El mejor ejemplo es lo ocurrido el martes. El entorno del basket europeo se agitó con la información de Play Basket en la Cadena SER que vinculaba a Nando De Colo con el FC Barcelona. Más en concreto al entorno del francés, que según dicha información se habría puesto en contacto con la entidad blaugrana para tantear la opción de cambiar Moscú por Barcelona. El propio jugador, en su cuenta de Twitter, contestó a las pocas horas: «Aunque hace 'un poco' de frío Nos gusta mucho la vida en Moscú. Gracias por preocuparos».

Desde la Fonteta no hizo falta hacer ninguna llamada al Palau Blaugrana pero el Barça ya sabe, tal y como pudo confirmar ayer este periódico, que el Valencia Basket hará valer los derechos deportivos de De Colo en el caso de que el rumor se acabe convirtiendo en noticia. Algo extensible al Real Madrid, puesto que no parece viable que el actual MVP de la Euroliga pueda entrar en los planes de futuro de cualquier equipo de la ACB que no sea uno de los dos 'futboleros'. Si cualquiera de ellos da un paso al frente tendrá que pasar por la caja de Juan Roig.

El mejor precedente es lo ocurrido en verano con Víctor Claver. El Real Madrid fue el primero en negociar con el Valencia Basket, que le pidió de inicio tres millones. La tasación bajó unas semanas después a dos, un precio que el conjunto madridista tampoco estaba dispuesto a pagar pero que sí que hizo el FC Barcelona. El club catalán quiso fichar muy poco tiempo después a Guillem Vives y se encontró con la petición de su actual club del pago íntegro de la cláusula. Otra operación millonaria que hizo que Rodrigo De la Fuente plegara velas.

Chechu Mulero también tiene otra costumbre previa a la Copa que esta temporada ha vuelto a cumplir. El director deportivo ha aprovechado el fin de semana de parón para realizar varios viajes de control de mercado. Unos informes que incluyen el seguimiento de los jugadores cedidos por la entidad taronja; Alberto Abalde en el Joventut y Vladimir Jankovic en el Aris de Salónica. Los dos juegan en la misma posición, donde también tienen contrato San Emeterio (con opción del club de ampliarlo hasta 2018) y Sato. Esa será una de las primeras decisiones que tendrá que tomar el club de cara a la próxima temporada.

El llamado 'derecho de bloqueo' es uno de los puntos que la ABP, el sindicato de jugadores, siempre quiere modificar del convenio de la ACB pero los clubes no están dispuestos a desprenderse de una norma que blinda los derechos de los deportistas que abandonan España para después regresar. Al Valencia Basket también le costó pasar por caja, la del Tecnyconta Zaragoza, para poder fichar a Slava Kravtsov y el Movistar Estudiantes ha tenido que llegar a un acuerdo para la cesión de derechos de Ondrej Balvin, que jugará cedido en Madrid por el Real Betis tras desvincularse del Bayern.