El CF Chiva puntúa por primera vez tras veinte partidos

El Club de Fútbol Chiva ha logrado esta tarde su primer punto tras la disputa de veinte jornadas en el grupo II de la Regional Preferente de la Comunitat Valenciana. Los jugadores de Idoarte, el cuarto entrenador que ocupa el banquillo esta temporada, han logrado la hazaña de llevar al equipo a puntuar por primera vez esta temporada.

El Chiva era el único equipo que todavía no había sumado en la Regional Preferente valenciana. La plantilla está compuesta en su mayoría por gente de la localidad. Tras varias temporadas en las que los jugadores del pueblo no han tenido cabida en el equipo ya que se fichaban futbolistas de fuera a los que se les pagaban sueldos importantes, el club ha sufrido esta temporada una profunda reestructuración para darle más protagonismo a los futbolistas de casa, que no perciben ninguna retribución por defender los colores del Chiva.

El empate logrado ayer por la tarde en casa ante el Utiel es muy meritorio ya que el rival ocupa una posición cómoda en media tabla. El Chiva, hasta ayer con cero puntos en el casillero, lleva diez goles a favor y 61 en contra. Los problemas esta temporada se han sucedido con los cambios de entrenador y la salida de jugadores pero al final el punto de ayer se celebró en el vestuario casi como una final de Champions.