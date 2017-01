El Espanyol exige la retirada de la campaña 'Si sientes el Barça, sientes Cataluña'

El Espanyol ha presentado una queja formal para exigier a la Generalitat de Catalunya la retirada de la campaña publicitaria en la que, bajo el lema 'If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya' (Si sientes el FC Barcelona, sientes Cataluña), vincula el sentimiento culé y catalán.

"El club ha hecho llegar a la Presidencia, a la Generalitat, a Turisme y al secretari general de l'esport (Gerard Figueras) que no estamos de acuerdo y exigimos la retirada de la campaña. O en su caso, su modificación. Entendemos que hacer una campaña de Cataluña a través del deporte con un único equipo es un error, porque aquí hay más de 18.000 entidades que están orgullosas de su tierra, orgullosas de promocionar el turismo y que, cada vez que se nos ha llamado o se nos ha pedido que colaboremos y estemos ahí, hemos estado", ha asegurado el consejero delegado del Espanyol, Ramon Robert, que anunció que la Generalitat ha pedido disculpas.

"El deporte no tiene un único club. Él no es el único de Cataluña", añadió Robert, sin citar al Barça."Lo que no puede ser es que se dé el mensaje de que, para sentir esta tierra, se tenga que hacer sola y únicamente a través de un equipo, cuando hay muchos más", reconoció el dirigente blanquiazul. "No podemos estar de acuerdo con que se promueva esta campaña desde organismos públicos porque las más de 17.999 entidades restantes parece que seamos de otro país, lejanas, y que no estemos aquí apoyando esta realidad y al deporte catalán", añadió.