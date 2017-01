Primer borrón del Barcelona en 2017 ante un Athletic con nueve

«El futuro no existe», dice Luis Enrique en referencia al debate abierto sobre su continuidad. Quedémonos pues con el pasado más próximo y el presente. Que no es otro, que un primer borrón azulgrana en la cuenta recién estrenada de 2017. Pasado: como en años anteriores, al asturiano se le resiste el primero de los partidos del año (no ha ganado ninguno de los tres que ha dirigido como entrenador culé). Presente: Al rey de copas le toca remontar tras la derrota cosechada en San Mamés. El Athletic desconectó al rival durante una primera media hora impecable y ni el once de gala fue capaz de traerse un resultado positivo para la vuelta.

Por suerte, el presente, el pasado y también el futuro de este equipo pasa por Messi. El argentino evitó un golpe mayor con una genialidad. No logró revertir los dos goles del Athletic, porque al equipo bilbaíno le sobra casta para sobrevivir con dos jugadores menos ante el Barça y contó con cierta fortuna en ese último balón que el rosarino estrellaba al palo en el 94.

Quizás era la noche para creer y el Athletic quiso ser protagonista de la eliminatoria desde el minuto uno. Para qué esperar más. Entendía Valverde que las opciones de los suyos pasaban por no dejar respirar al rival, por aprovechar la resaca navideña y el parón competitivo y coger al Barcelona con el pie cambiado. Hasta tal punto llegó la velocidad de más con la que salió el cuadro vasco que hasta el propio Iniesta tenía gazapos impropios de su talla. Los locales aguantaron el resultado a la heroica con una eliminatoria abierta para la vuelta.