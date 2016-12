Yaya Touré duplica la tasa de alcoholemia permitida

Las autoridades británicas han impuesto a Yaya Touré la prohibición de conducir 18 meses y una multa de 54.000 libras (64.600 euros) tras ser sorprendido bajo los efectos del alcohol al volante, reveló el fútbolista costamarfileño este martes.

El centrocampista de 33 años del Manchester City -que vuelve a jugar de nuevo tras un enfrentamiento con Pep Guardiola- insistió en su cuenta de Facebook que consumió el alcohol accidentalmente, sin dar más detalles.

Touré, ex del Barcelona y cuatro veces elegido mejor jugador africano del año, suele rechazar la botella de champagne que se le da al mejor jugador de un partido de la Premier League inglesa por su condición de musulman.

«En las últimas semanas hubo confusión sobre la razón por la que fui acusado de conducir ebrio, cuando es sabido que soy musulmán y no bebo», escribió el jugador, que fue parado por la policía en Londres el mes pasado y se le detectó alcohol por encima del límite permitido. «Siempre rechacé el alcohol por mi compromiso con la religión», insistió.

El jugador explicó que el juez aceptó que no bebió intencionalmente pero le impuso la misma pena que a cualquiera: «Como sobrepasaba el límite cuando me hicieron la prueba por la noche, decidí no cuestionar los cargos. De todos modos, era importante para mí explicar a la corte que no consumí el alcohol intencionalmente. Acepto la prohibición y la multa, y quiero disculparme por esta situación».