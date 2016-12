David Villa, elegido mejor futbolista de la MLS

David Villa ha sido nombrado el mejor jugador de la MLS gracias a la gran temporada que ha completado en el New York City. Los 23 goles y cuatro asistencias del delantero español de 35 años este año impulsaron al New York City a los 'playoffs' por primera vez en su historia y supone su participación en el 44 por ciento de los goles del equipo que entrenó el francés Patrick Vieira. Sus números le permitieron estar en el once ideal de la competición, así como acabar en segunda posición en el Pichichi.

Villa gana así el Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la liga estadounidense con el 25,90 por ciento de los votos y por delante de los Bradley Wright-Phillips, (19,32) y Sacha Kljestan, ambos del del NY Red Bull y que han recibido el 19,32 y el 17,63 por ciento. Sebastian Giovinco, con el 16,25 por ciento e Ignacio Piatti, con el 7,70, completan el quinteto. El delantero asturiano sucede en el galardón a otras grandes figuras del fútbol mundial que también lo recibieron en años anteriores como Sebastian Giovinco, del Toronto FC, que lo recibió la pasada temporada y el irlandés Robbie Keane, con Los Ángeles Galaxy, que fue el ganador en 2014.

El 'Guaje' se convierte así en el primer futbolista de los New York City que gana un premio individual y en el primer español que gana un premio individual de la MLS. En las dos campañas que lleva en el equipo, el delantero asturiano ha conseguido 41 goles.

"Estoy muy orgulloso de ganar este premio y de representar al NY City. Es un día importante para mí porque era una de las cosas que quería lograr cuando llegué aquí hace dos años", señala el delantero.

El premio Landon Donovan que destaca al futbolista más valioso del año en la competición estadounidense es elegido por los votos de los medios de comunicación y los propios jugadores de la competición.

Ganadores del MVP de la MLS

2016: David Villa – New York City FC

2015: Sebastian Giovinco – Toronto FC

2014: Robbie Keane – LA Galaxy

2013: Mike Magee – Chicago Fire

2012: Chris Wondolowski – San Jose Earthquakes

2011: Dwayne De Rosario – D.C. United

2010: David Ferreira – FC Dallas

2009: Landon Donovan – LA Galaxy

2008: Guillermo Barros Schelotto – Columbus Crew SC

2007: Luciano Emilio – D.C. United

2006: Christian Gomez – D.C. United

2005: Taylor Twellman – New England Revolution

2004: Amado Guevara – New York/New Jersey MetroStars

2003: Preki – Kansas City Wizards

2002: Carlos Ruiz – LA Galaxy

2001: Alex Pineda Chacon – Miami Fusion

2000: Tony Meola – Kansas City Wizards

1999: Jason Kreis – Dallas Burn

1998: Marco Etcheverry – D.C. United

1997: Preki – Kansas City Wizards

1996: Carlos Valderrama – Tampa Bay Mutiny