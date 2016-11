El Arsenal empata en Old Trafford con un solo remate

Los eternos rivales Arsene Wenger y José Mourinho firmaron tablas y se repartieron los puntos en un partido que no pasará a la historia entre el Mánchester United y el Arsenal (1-1), este sábado en Old Trafford en la apertura de la duodécima fecha de la Premier League.

Con este resultado, los 'Gunners' se sitúan en tercera posición a un punto del líder, el Liverpool, que aún no ha disputado su partido, mientras que los 'Diablos Rojos' se quedan sextos, a siete puntos de los 'Reds'.

El técnico francés del Arsenal sólo cuenta en su haber con un triunfo ante Mourinho, el logrado en la Community Shield de 2015, cuando el luso dirigía al Chelsea, pero en liga el balance es de siete empates y ocho derrotas.

En un partido sin brillo, el Arsenal mantuvo la posesión del balón en un 55% del tiempo, pero el conjunto local completó 12 disparos, por sólo 5 de los londinenses, que sólo mandaron uno entre palos y fue gol.

Mourinho, que no conoce la derrota en liga ante Wenger, dejó en el banco a Wayne Rooney, con molestias físicas y envuelto en una polémica por su intoxicación etílica durante la reciente concentración con Inglaterra. Además, tampoco pudo contar con el sueco Zlatan Ibrahimovic, sancionado, por lo que dio entrada a los jóvenes Anthony Martial y Marcus Rashford en una apuesta por la velocidad en ataque.

Conexión española y gol

Juan Mata with a big goal after a great assist from Herrera in HD!! #MUFCpic.twitter.com/HuduRFC5Kq