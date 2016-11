Otro inversor asiático que sufre los vaivenes del fútbol

Después de un tiempo buscando un relevo, la familia Pozzo y Quique Pina encontraron en Asia al hombre que adquiriría la mayoría accionarial del Granada. A mitad de junio, el empresario Jiang Lizhang pagaba 37 millones de euros para tomar el control del club nazarí, del que además es presidente. «Quedan atrás meses de mucho trabajo», dijo Lizhang en su discurso de bienvenida, destacando además que los granadinos y la ciudad debían ser la base del nuevo proyecto del conjunto andaluz. Un discurso que suena y mucho por Valencia, aunque la del Granada no fuera «una de las grandes transacciones del fútbol mundial».

Lizhang, propietario de la empresa Link International Sports Limited, entraba de lleno en el fútbol de élite dentro de una de las ligas más potentes del mundo. Otro inversor asiático (como Peter Lim o Chen Yansheng, dueño del Espanyol, entre otros) que se aventuraba en el mundo del balón y que de momento, tal y como le sucede a Meriton, le está provocando más dolores de cabeza que satisfacciones. Lizhang entró al Granada agradeciendo el «inestimable trabajo» de los Pozzo y Quique Pina para llevar al equipo nazarí de la Segunda B a lo más granado del fútbol español en apenas siete años, pero tenía sus propias ideas y proyectos. Y para la nueva temporada optó por un entrenador de ruptura: Paco Jémez.

La apuesta por el ex del Rayo no salió y uniendo el error a la salida en verano de muchos futbolistas importantes, Lizhang está sufriendo las primeras críticas del público del Nuevo Los Cármenes. El inversor chino trajo a Lucas Alcaraz, pero su Granada no arranca: después de once jornadas, tan sólo ha sido capaz de arrancar cuatro empates. El equipo nazarí es el segundo menos goleador de Primera (nueve tantos) y el que más goles encaja, con 25.

'Main sponsor' de China

Si hay mucha diferencia -esencialmente económica- entre la operación de Lim en el Valencia y la de Lizhang en el Granada, también es cierto que desde el primer día el dueño del club andaluz se esforzó por mostrar a sus paisanos su nueva adquisición. En agosto se anunció el 'main sponsor' del conjunto nazarí. Desde el inicio de Liga lucen los jugadores 'Energy King' en el frontal de sus camisetas, una empresa de bebidas energéticas que el señor Lizhang se encargó apostara por el Granada. Para el año que viene habrá gira por China, pero ahora, el dueño del club andaluz pelea porque el fútbol acompañe a sus buenos deseos de gestión. «No puedes dirigir el viento, pero sí las velas de tu barco», reza uno de los lemas de cabecera de Lizhang.