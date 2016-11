Argentina veta a la prensa por el porro de Lavezzi

La selección argentina ha decidido «no hablar más con la prensa» después de que un periodista haya acusado al delantero Ezequiel Lavezzi de fumar un porro de marihuana durante la concentración previa al decisivo partido contra Colombia, resuelto con una goleada (3-0) liderada por Messi. El crack del Barça, capitán de Argentina, también fue el encargado de encabezar el veto de la selección a los medios, anunciado públicamente tras un obligado triunfo ante el equipo de James Rodríguez.

«Si no salimos a decir nada la gente se cree que es así. Mucha gente compra (se cree) todo lo que se dice y preferimos cortar eso de una vez. Lamentamos mucho que tenga que ser así, pero no nos queda otra», explicó Messi, micrófono en mano, como portavoz de un grupo que ha adoptado una drástica medida, harto de lo que estima son injustificados ataques de la prensa. «Recibimos muchas acusaciones, muchas faltas de respeto, y nunca dijimos nada. La acusación que le hicieron al ‘Pocho’ (Lavezzi) es muy grave», apuntó Messi, acompañado por el resto de compañeros, en la sala de prensa del estadio de San Juan que acogió el Argentina-Colombia.

Aunque el propio Lavezzi asegura que denunciará en los tribunales a Gabriel Anello, el periodista de Radio Mitre insiste en que el futbolista argentino consumió marihuana y que la albiceleste ha utilizado su información como excusa para cortar de raíz con la prensa. «Nunca hable y hablo de la vida privada de un futbolista», escribió Gabriel Anello en su cuenta oficial de Twitter, después de reiterar que parte de su trabajo es denunciar y que «no es un tema personal estar en una concentración de fútbol fumando algo que está prohibido o tomando algo que está prohibido o comiendo algo que está prohibido», según afirmó en el canal Fox Sports.

El periodista que acusa a Lavezzi asegura que incluso dispone de pruebas que confirman que el exdelantero del Nápoles y del PSG que ahora milita en el Hebei Fortune de la Superliga china consumió droga antes del enfrentamiento ante Colombia disputado la noche del martes en la localidad argentina de San Juan. Gabriel Anello también critica la actitud de Messi. «Me parece una tontería que Messi diga que es la primera vez que se habló de esto. Yo, al menos, lo hablé dos veces (...). A mí no me importa quedar bien o mal con un jugador o con un dirigente. Yo no vivo de ellos, no vivo de una nota, vivo de hacer mi periodismo. Y mi periodismo, a veces simpático y a veces antipático, me lleva a decir cosas de las que uno se entera. Después, que en la casa haga lo que quiera. Estaba concentrado en el predio de la selección, preparando un partido de la selección en fechas de eliminatorias», añadió Gabriel en alusión a Lavezzi, convocado por el seleccionador, Edgardo Bauza, pese a haber estado cuatro meses de baja por una lesión en el hombro.

«¿Lavezzi queda fuera del banco de suplentes mañana (por el partido del martes en San Juan) por el porro que se fumó anoche en la concentración? Pregunto… sólo pregunto», escribió Anello el lunes en Twitter, donde añadió: «Lavezzi se fuma su segundo porro en la concentración y el impresentable es quien lo dice… Tenemos la selección y jugadores que merecemos». «Los jugadores simplemente podrían haber dicho ‘no queremos hablar más con esa persona’, en lugar de usarlo como excusa para contestar en adelante a toda la prensa», lamenta el periodista que ha provocado la reacción de una selección que no deja de recibir críticas por su rendimiento en su torturoso camino hacia el Mundial de Rusia 2018 tras perder la Copa América por segundo vez consecutiva ante Chile, por penaltis.