Rafa Benítez, mejor entrenador del mes

El exentrenador del Valencia Rafael Benítez, actual técnico del Newcastle United, ha sido galardonado este viernes con el premio al mejor técnico de octubre en la Championship, la segunda categoría del fútbol profesional en Inglaterra.

El conjunto del noreste de Inglaterra ganó sus cinco partido el último mes -Rotherham, Brentford, Barnsley, Ipswich Town y Preston North End-, tres de ellos a domicilio, para encaramarse a lo más alto de la clasificación y abrir ventaja sobre el segundo.

Benítez, que afronta su primera temporada completa en las 'Urracas', se impuso en la votación a Chris Hughton, técnico del Brighton & Hove, Simon Grayson, entrenador del Preston, y a Garry Monk, preparador del Leeds United.

"Me han comunicado que he sido designado 'Mejor entrenador del mes de octubre' y tengo que decir que me siento honrado por la distinción", dijo Benítez.

"Sin embargo, como todos sabemos, en un deporte colectivo como el fútbol, y más en el caso de un entrenador, este reconocimiento no sería posible sin el esfuerzo, la colaboración y el acierto de todos aquellos que componen un equipo", señaló.

"Empezando por los jugadores y siguiendo por los técnicos y demás personas que ayudan a que un grupo de excelentes profesionales consigan su objetivo, que no es otro que el de ganar y hacer felices a muchos aficionados que sufren y se alegran con ellos cada semana, cada partido", apuntó el madrileño.

Además, este viernes se entregó también el galardón a mejor jugador de octubre, que recayó en manos del futbolista del Fulham Sone Aluko.

Aluko, de 27 años, que llegó a los 'Cottagers' procedente del Hull City el pasado verano, se impuso en la votación al delantero del Newcastle Dwight Gayle, autor de cuatro goles en cinco partidos el mes pasado.