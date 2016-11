Rafa Benítez, al fin feliz

Rafa Benítez vuelve a ser feliz. Después de una decepcionante etapa en el Real Madrid y vivir el trago amargo del descenso a la Championship inglesa con el Newcastle, a quien no pudo salvar tras ser contratado para la parte final de la temporada, el técnico español está llevando en volandas a las 'urracas' camino del retorno a la Premier League.

Y es que el preparador madrileño está registrando unos números brillantes en este comienzo de temporada, donde lidera la segunda división británica con 37 puntos en 16 jornadas disputadas tras cosechar doce victorias, un empate y tres derrotas.

Los registros resaltan más todavía ante el hecho de que acumula una racha de siete victorias seguidas y no pierde desde el 17 de septiembre ante el Wolverhampton por 0-2. Además, si obviamos las dos derrotas que cosechó en el inicio liguero, los números serían todavía más escandalosos, ya que habría logrado 12 victorias, un empate y solo una derrota desde el 17 de agosto.

Con estos resultados, Benítez y los suyos aventajan en ocho puntos al tercer clasificado, primero de los cuatro equipos que participarían en el playoff de ascenso y que no subirían de forma directa, mientras que la distancia que ha inyectado sobre el séptimo puesto, fuera ya de los puestos de oposición a la Premier, es de doce puntos.

Pero eso no es todo. Si no bastara con la intachable trayectoria en la competición doméstica hasta el momento, el ex técnico del Valencia CF ha pasado a la historia del conjunto inglés al meter a su equipo en cuartos de final de la Copa de la Liga, hito que solo había logrado un entrenador en los últimos 40 años, Alan Pardew. Tras golear por 6-0 al Preston, los pupilos del madrileño se verán las caras en la siguiente ronda contra el Hull City en un trofeo donde Liverpool, Arsenal y Manchester United se postulan como máximos rivales y favoritos a hacerse con el título.