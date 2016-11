El Madrid domina en los premios de la FIFA

La FIFA ha facilitado los nombres de los 23 nominados al premio 'The Best' que entregará en una gala en enero. Una lista en la que predomina el color blanco, con hasta cinco jugadores del Real Madrid entre los seleccionados: Cristiano, Bale, Modric, Kroos y Sergio Ramos.

El Barcelona no le anda a la zaga, aportando cuatro futbolistas a la relación de nominados. Iniesta, Luis Suárez, Neymar, y por supuesto Messi representan al vigente campeón de Liga y Copa en este galardón. Griezmann, del Atlético de Madrid, completa la lista de jugadores de la Liga Santander que optan a ser 'The Best'.

Por detrás de los clubes españoles emerge el Leicester, que tras dar la sorpresa en la pasada edición de la Premier League ve cómo sus estrellas se codean con los astros del fútbol mundial en los premios individuales. Jamie Vardy y Riyad Mahrez, aún en las filas de los 'foxes', y N'Golo Kanté, traspasado al Chelsea en verano, se encuentran entre los candidatos.

Los 23 nominados son: Agüero, Bale, Buffon, Cristiano, De Bryune, Griezmann, Ibrahimovic, Iniesta, Kanté, Kroos, Lewandowski, Mahrez, Messi, Modric, Neuer, Neymar, Özil, Payet, Pogba, Sergio Ramos, Alexis Sánchez, Luis Suárez y Vardy.

Ahora falta saber el nombre de los tres finalistas, que podrán ser elegidos por los aficionados a través de FIFA.com. Los votos de los internautas tienen exactamente el mismo valor que los votos que han emitido los seleccionadores nacionales, los capitanes de las selecciones nacionales y la prensa seleccionada.

La Votación se puede llevar a cabo hasta el 22 de noviembre, mientras que será el 2 de diciembre cuando se conozca la lista definitiva con los tres finalistas.