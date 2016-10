La decisión de un futbolista de la cuarta división de Argentina de cambiar su apellido para evitar que su pequeña hija sufra bromas ha causado un fuerte revuelo mediático en el país, algo por lo que el propio jugador se ha mostrado hoy sorprendido.

Diego Ayala, de Cambaceres, se apellidaba Dell'Orto, palabra usada frecuentemente en Argentina para referirse al culo.

"No me imaginaba que iba a tener tanta repercusión esto. Lo tomo tranquilo porque uno no lo hizo por ser egoísta. Fue un acto de amor por mi hija", dijo hoy Ayala al sitio web de noticias Infobae.

El futbolista inició los tramites para cambiar su apellido por el materno hace dos años, cuando se enteró que iba a ser padre.

La noticia acaparó la atención de los principales medios del país esta semana, ya que el vicepresidente de Cambaceres, Sebastián Martinetti, fue a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a pedir que se cambie allí también el apellido del jugador.

"Como está la sociedad hoy en día no quería que mi hija sufriera ningún tipo de acoso que la perjudique, ni que se sienta presionada. Por suerte pude cumplir eso que venía pensando desde hace tantos años. Sé que ella no va a sufrir en un futuro", explicó Ayala.