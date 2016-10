José Mourinho: «Mi vida es un desastre»

"Mi vida es un desastre". De esta forma tan contundente recoge un diario inglés la entrevista concedida a Sky Sports por José Mourinho, actual entrenador del Manchester United, sobre su vida en la taciturna ciudad británica.

Mourinho habló del continuo acoso que sufre por los paparazzi, según los cuales "todo el mundo conoce el nombre del hotel y las últimas tendencias de la marca de ropa que me patrocina", asegura el portugúes.

El técnico, en pleno acto de sinceridad y reivindicación y aceptando la realidad que le rodea, afirma que a veces quiere salir a caminar y no puede. "Me gustaría cruzar el puente e ir a un restaurante, pero no me dejan", confiesa.

Preguntado por la razón por la que vive en un hotel y si desearía mudarse a una casa propia, Mourinho responde de forma irónica que solo se iría a un apartamento "si tuviera una buena conexión con el garaje", sentencia en luso.