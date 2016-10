Tebas censura la provocación de los jugadores del Barça en Mestalla

No le gusta, pero tengo muy claro que habrá sanción para el Valencia, lo cual me parece bien, pero seguro que no lo habrá para Neymar, Suárez, o Busquets por insultar o fingir , en eso no hay agallas, hay pleitesía, verdad Tebasin? y lo que además indigna es que para el arbitro no habrá nevera y que a lo sumo habrá premio y se le dará un derbi del siglo de los que le gustan a tebas....y ese es el gran problema que Tebas es consciente, te roba en la cara, y aquí los culpables son el resto de clubs que no hacen ni harán nada por no perder lo que reciben aunque sea menos. Y no se dan cuenta que si se plantan el Madrid y el Barça no son nadie, a poco que siempre que juegues con ellos saquen al filial a Tebas se le acaban los brindis en china y las comisiones de la tele, total para qué jugar los titulares si no es nuestra liga...los chavales que Juegen en el Bernabéu y que disfruten del Camp Nou y a peder por 5 o 6 goles, al final la mayoría pierde por eso y reservas jugadores.