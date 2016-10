España golea a Venezuela y se cuelga el bronce en el Mundial sub-17 femenino

La selección española femenina de fútbol se colgó este viernes la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de categoría sub-17, que se está disputando en Jordania, al batir, por 0-4, al combinado de Venezuela en el envite por el tercer y cuarto puesto.

El tanto inicial de Eva Navarro y los tres que anotó en el segundo parcial Lorena Navarro condujeron al tercer cajón del podio al grupo dirigido por Toña Is, que despidió con una meritoria tercera posición su participación en la cita mundialista. La vigente subcampeona europea pudo corroborar ante la ambiciosa escuadra Vinotinto, que repite en el cuarto lugar, el estatus merecido en los últimos años con sus victorias en los torneos continentales de 2010, 2011 y 2015. A estos entorchados suma el bronce en el Mundial de Trinidad y Tobago de 2010 y la plata lograda hace dos años en Costa Rica, en sus dos anteriores apariciones en un Campeonato del Mundo de la categoría, lo que le entregaba el favoritismo antes del choque.

ficha técnica: 0 Venezuela Nayluisa Cáceres; Hilary Vergara, Verónica Herrera, Sandra Luzardo, Heliamar Alvarado; Dayana Rodríguez (Nohelis Coronel, m.83), Iceis Briceño; Jeismar Cabeza (Gladysmar Rojas, m.63), Yerliane Moreno, María Cazorla (Nikol González, m.41); Deyna Castellanos.

4 España Noelia Ramos; Ona Batlle, Berta Pujadas, Natalia Ramos (Lorena Navarro, m.46), Lucía Rodríguez; Laia Aleixandri, Silvia Rubio (Anna Torroda, m.75), Paula Fernández (Laura Gutiérrez, m.87); Eva Navarro, Candela Andújar y Claudia Pina. goles 0-1, m.17: Eva Navarro; 0-2, m.53: Lorena Navarro; 0-3, m.78: Lorena Navarro; 0-4, m.87: Lorena Navarro. árbitra Ledya Tafesse (ETH). Amonestó a Sandra Luzardo (min. 21), Hilary Vergara (m.45), Candela Andújar (m.48), Eva Navarro (m.67) y Nikol González (m. 94+). incidencias Partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial Sub-17 de fútbol femenino, disputado en el Estadio Internacional de Ammán (Jordania).

Para mantenerse en el podio, la selección española aceptó el duro choque que le planteó la selección venezolana, con una poderosa presión que contuvo en los compases iniciales el juego de Laia Aleixandri, Silvia Rubio y Paula Fernández en el centro del campo. La talentosa jugadora del Barcelona, sin embargo, exhibió su talento en la construcción de la jugada que significó el 0-1. Se despojó de su marcadora y cedió el balón a Candela Andujár para que fuera su compañera en el conjunto azulgrana la que asistiera a Eva Navarro, muy incisiva en el flanco izquierdo.

Ese gol, en el minuto 17, obligó a Yerliane Moreno a asumir una mayor responsabilidad en el ataque de La Vinotinto ante la falta de protagonismo de Deyna Castellanos, hoy más mediapunta que '9'. La jugadora del Zamora, no obstante, se topó con la madera en la mejor ocasión que la selección venezolana tuvo en el encuentro.

En la segunda parte, la mejorada versión del equipo español anuló por completo a su rival gracias, en parte, al brillante desempeño de Lorena Navarro. La goleadora del CD Tacón, que había perdido su plaza en el 'once' tras los cinco tantos anotados en el duelo inaugural ante Jordania, se lució en los 45 minutos que le concedió Toña Is. Inmersa en la lucha por la Bota de Oro, la menuda delantera madrileña festejó tres goles que elevaron a ocho su particular botín en Jordania.

Estadísticas individuales al margen, del cuello de Lorena Navarro cuelga el premio que todas sus compañeras de la selección española buscaban antes de su viaje a Jordania: una medalla, esta vez de bronce, que confirma a España en la elite mundial de la categoría tras el subcampeonato logrado en la pasada edición del evento. Venezuela, por su parte, repite en la cuarta plaza. Hace dos años, en Costa Rica, fue la selección italiana la que le negó un puesto en el podio mundial de la categoría.