Un futbolista se va del estadio en ambulancia para evitar ser detenido

Enner Valencia, jugador del Everton, va camino de convertirse en uno de las personas más buscadas de Ecuador. El futbolista protagonizó una situación más propia de una película durante el partido entre su selección y Chile correspondiente a las eliminatorias del Mundial 2018, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Con 3-0 en el marcador, el jugador simuló una lesión para que fuera retirado en camilla por los servicios de emergencia del estadio. Hasta ahí todo normal para ser un partido de fútbol. Pero la sorpresa llegó cuando tras la camilla que le trasladaba a una ambulancia situada en el exterior del estadio, comenzaron a correr varios agentes de policía.

La razón es que Valencia tiene una orden de detención sobre sus espaldas ya que debe 18.000 euros de pensión a su hija. El partido pasó a un segundo plano mientras una decena de policías corría tras la camilla con la intención de detener al jugador del Everton.

Finalmente, le acompañaron al hospital que fue trasladado, pero la Policía fue informada en el centro sanitario de que la orden de arresto había sido revocada: "La jueza de unidad judicial norte de la niñez y adolescencia, Martha Guerrero, revocó el apremio que pesaba sobre Enner Valencia, en base al escrito presentado por su abogado Juan Carlos Carmigniani, quedando sin efecto la orden de detención que pesaba en su contra", anunció su representante Gonzalo Vargas en su cuenta de Twitter. Además, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Carlos Villacís, dijo que esa institución le asesorará legalmente para que pueda viajar el domingo a La Paz, donde Ecuador se enfrentará con la selección de Bolivia.

De Ripley. Enner Valencia salió en camilla, casi lo arrestan y lo llevaron con prisa a la ambulancia y así salió del estadio. Que cosas. pic.twitter.com/I7VnAWYLC3 — Andrés Muñoz Araneda (@andresmunoza) 6 de octubre de 2016

Lo curioso es que no era la primera vez que intentaban arrestar al futbolista desde que llegara a Ecuador para disputar el partido ante Chile. El pasado miércoles, la Policía intentó detenerle , pero la actuación de sus abogados lo impidieron. Horas antes del partido hubo un nuevo intento, pero esta vez escapó de la Policía gracias a sus compañeros de selección no fue arrestado, algo que provocó la indignación del abogado de la denunciante, Paul Marín. "Es lamentable que ciertos miembros de la policía no hayan colaborado con la detención del futbolista Enner Valencia, para dar cumplimiento de una orden judicial por juicio de alimentos con una deuda de 17.000 dólares", señaló el abogado. "Si dicen que este señor gana tanto, ¿por qué no pasa mensualmente la pensión a su hija y evita que se acumule y esto se haga público? Pero mejor para que el Ecuador entero lo sepa", añadió Marín.