Lopetegui rescata a Rico, Nacho, Isco y Callejón

Julen Lopetegui rescata a varios internacionales de la era Del Bosque para el trascendental doble duelo ante Italia y Albania, partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2018. «Son dos partidos importantes pero no definitivos ni para bien ni para mal. No firmamos ningún resultado. Somos conscientes de la dificultad pero son dos años de trabajo. Es verdad que son dos salidas complicadas y debemos ir con la máxima ambición a cada partido», aclar. El técnico vasco realizó varias modificaciones respecto a la lista de su estreno ante Bélgica y Liechtenstein. Además de la entrada de Andrés Iniesta, lesionado hace un mes, optó por variar a un futbolista por línea: Sergio Rico entra por Adrián San Miguel, Nacho lo hace por Marc Bartra y César Azpilicueta, Isco e Iniesta por Juan Mata y José Callejón por Paco Alcácer.

La presencia más llamativa es la de Isco, que apenas ha jugado 57 minutos en Liga. «Es poco, nos preocupaba pero hemos decidido apostar por él. No es lo mismo no jugar de titular en el Real Madrid que en otro sitio. La exigencia en el máximo nivel es máxima. Me gusta mucho, creo en él, no lo puedo ocultar y considero que nos puede ayudar», aclaró el seleccionador. Lopetegui entiende las críticas por las ausencias y explicó que no hay un criterio claro respecto a si los futbolistas necesitan ser titulares o no. «Podemos hablar de muchos que no han venido. Hemos decidido que regresen otros compañeros. Nos guiamos por lo que vemos, por lo que entendemos que nos pueden aportar cosas, por las sensaciones y por gustos futbolísticos. No hay regla general. Lo que nos gustaría es que jugaran mucho «, explicó cuando se le preguntó por la vuelta de algunos jugadores y la ausencia de otros. Vuelve también Sergio Rico, que «está jugando a un nivel muy alto. Entendemos que nos puede ayudar. Está jugando Champions y queremos tenerle cerca. No nos gusta catalogar entre primer segundo o tercer portero. Todos son nuestros porteros».

Callejón, en racha

Además se refirió aun Callejón (lleva cinco goles esta campaña) que «ya estuvo a punto de venir en la lista anterior» para justificar las ausencias ofensivas de Alcácer y Mata. « Hay muchos futbolistas que nos gustan pero no todos pueden venir», recordó. Además, reconoció que «el regreso de Iniesta es una muy buena noticia para nosotros. Es un jugador importante. Vamos a necesitar a los mejores».

Lopetegui no quiso hablar sobre Aymeric Laporte, citado por Francia tras unas semanas de rumores sobre su posible trasvase a La Roja, y recordó que «ya dije muchas veces que no era una opción, no es seleccionable por España». Además, negó que su reunión con Carles Puyol fuera para una posible incorporación del catalán como director deportivo. «Estuve con Puyol desayunando. Tenemos una magnífica relación, pero no hay nada más que te pueda decir. No me compete su puesto ni hablamos de ello en nuestro encuentro», zanjó.

Asensio, a la sub'21

Además, Marco Asensio reforzará a la sub 21 en su doble e importante duelo ante San Marino y Estonia para clasificarse para el próximo europeo de la categoría en Polonia. «Tiene presente y futuro, pero hemos valorado otras opciones para estos dos partidos», explicó el técnico vasco. España inició con éxito en Leon hace un mes su andadura hacia el Mundial 2018, con un 7-0 ante Liechtenstein, días después de que Lopetegui se hubiese estrenado en el cargo con una clara victoria ante Bélgica en el estadio Rey Balduino.

Los jugadores convocados llegarán a la residencia de La Ciudad del Fútbol de Las Rozas el próximo lunes 3 de octubre, con las 13:00 horas como límite, y completarán esa tarde, desde las 18:30 horas el primer entrenamiento, el único abvierto al público en España de esta concentración. El día 5 viajarán a Turín, donde jugarán un día después en el Juventus Stadium. De allí se desplazarán a Albania, donde disputarán el segundo duelo el próximo día 9 ante el combinado de Di Biasi. Tres días antes en ese mismo estadio de Shkoder se jugará el Kosovo-Croacia por decisión de la UEFA, algo que preocupa al seleccionador en caso de que hubiese lluvia por el estado del césped. El de Turín creemos que estará en buenas condiciones. El de Albania tiene una dificultad alta porque se disputa otro partido anteriormente», terminó.

LISTA DE CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

PORTEROS: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nápoles) y Sergio Rico (Sevilla).

DEFENSAS: Jordi Alba (Barcelona), Gerard Piqué (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Sergi Roberto (Barcelona), Javi Martínez (Bayern) y Nacho (Real Madrid)

CENTROCAMPISTAS: Sergio Busquets (Barcelona), David Silva (Manchester City), Thiago Alcántara (Bayern), Saúl Ñíguez (Atlético Madrid), Koke (Atlético Madrid), Iniesta (FC Barcelona), Isco (Real Madrid).

DELANTEROS: Álvaro Morata (Real Madrid), Lucas Vázquez (Real Madrid), Nolito (Manchester City), Diego Costa (Chelsea) y Vitolo (Sevilla), Jose Callejón (Nápoles).