Hasselbaink, último implicado en la trama de corrupción

El holandés Jimmy Floyd Hasselbaink, actual técnico del Queens Park Rangers y antiguo jugador de Atlético de Madrid, Chelsea y Middlesbrough, entre otros, es el último nombre que se ha visto implicado en la trama de corrupción de fichajes que azota el fútbol inglés.

Hasselbaink ha aparecido este jueves en un nuevo vídeo publicado por el diario británico The Telegraph pidiendo formar parte de un supuesto negocio con una agencia de la cual obtendría futbolistas para su equipo siempre y cuando ésta le pagara unos emolumentos de 55.000 libras (63.800 euros).

El entrenador del QPR, conjunto de la Championship, ha aparecido en una de las últimas filmaciones del rotativo, que asegura que hay ocho técnicos que dirigen o han dirigido recientemente en la Premier League y dos de la Championship implicados en casos similares de corrupción.

De acuerdo al diario, estos entrenadores se habrían lucrado de forma ilegal mediante el cobro de comisiones en la contratación y firma de jugadores.

En la filmación hecha pública este jueves, se ve a Hasselbaink, de 44 años, negociando una tarifa para viajar a Singapur para negociar, supuestamente, con una compañía asiática de representación de jugadores.

El QPR, que ha afirmado a través de un comunicado que no ha suspendido al técnico, ha asegurado, sin embargo, que llevará a cabo "una investigación interna".

"Tenemos toda la confianza en nuestro mánager y en la forma de trabajar de nuestro club. Sin embargo, se llevará a cabo una investigación interna sobre este asunto", señaló el conjunto del suroeste de Londres.

Hasselbaink, por su parte, ha negado "cualquier tipo de acusación y mala conducta": "Un día se me acercaron el señor McGarvey y el señor Newell, del The Telegraph, pretendiendo ser agentes de jugadores y me ofrecieron una suma de dinero por dar una charla en Singapur", sostuvo.

"No veo nada raro en que se me ofrezca dinero por dar una charla. No les prometí nada y no pedí al QPR que fichara a jugadores que fueran representados por los señores McGarvey y Newell y ni hice ni recomendé el fichaje de futbolistas para mi beneficio personal", explicó el técnico en una misiva.

Además de Hasselbaink, otros implicados en la trama de corrupción son el italiano Massimo Celino, propietario del Leeds United, y Tommy Wright, segundo entrenador del Barnsley.

En uno de los vídeos publicados, se ve a Wright recibiendo un sobre con 5.000 libras (5.800 euros) en metálico por aceptar un acuerdo por el que ayudaría a propiciar traspasos con sus jugadores.

El ya exseleccionador inglés Sam Allardyce fue la primera víctima en esta trama de corrupción de fichajes destapada por el Telegraph. El técnico, de 61 años, fue destituido a última hora del martes después de aparecer en un vídeo grabado con cámara oculta en el que explica, entre otras cuestiones, cómo burlar las leyes del mercado de fichajes.

En la cinta, Allardyce aparece negociando con supuestos empresarios un acuerdo valorado en 400.000 libras (460.000 euros) para representar a una firma de inversores asiática y dar conferencias en determinados eventos.

El preparador también explica a otro hombre de negocios ficticio cómo burlar la normativa sobre la titularidad de jugadores por parte de terceros, una controvertida práctica prohibida por la FA desde 2008.

Allardyce, que llegó hace poco más de dos meses al banquillo inglés como reemplazo de Roy Hodgson después de la Eurocopa de Francia 2016, fue destituido por la Federación de Fútbol de Inglaterra (FA) el pasado martes.