Fernando dimite como técnico del Torre Levante

valencia. Fernando Gómez deja oficialmente su cargo como entrenador del Torre Levante, equipo que compite en el grupo VI de la Tercera División española. El histórico exjugador del Valencia se marcha del proyecto por una serie de problemas con algunos futbolistas del vestuario y la directiva que le han impedido desarrollar su proyecto en esta primera aventura como entrenador.

El 20 de junio se concretó el fichaje de Fernando por el Torre Levante, cuya marcha en la Liga no hacía presagiar este desenlace. De hecho, el equipo valenciano es octavo en la tabla con 11 puntos, a sólo tres de la zona de promoción de ascenso a Segunda División B. «Hoy me he despedido de los jugadores del Torre Levante. Ayer dimití. La situación es insostenible. Gracias a todos por vuestro ánimo», escribió la leyenda valencianista en las redes sociales.

Pese a la marcha del equipo (máximo goleador de la categoría, con tres victorias, dos empates y dos derrotas en siete partidos), Fernando detectó pronto que algunos futbolistas hicieron caso omiso de los códigos del vestuario. Una serie de jugadores trasladaban mensajes internos al exterior, en especial a algunos miembros de la directiva, algo que ya el extécnico del Torre Levante no estaba dispuesto a consentir. Esta práctica se convirtió en algo habitual y fue el desencadenante definitivo para que Fernando tomara la determinación. Así se lo explicó el técnico ayer a los futbolistas, muchos de ellos sorprendidos por la decisión del exjugador del Valencia.

Fernando puso fin así a su primera etapa en el banquillo, que se ha cortado de forma precipitada después de tres meses de relación, y ya está abierto a las distintas opciones que le puedan llegar tanto como entrenador como de director deportivo.