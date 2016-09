Ocho entrenadores de la Premier, acusados de cobrar comisiones por fichajes

Continúa el terremoto en el fútbol inglés. Un día después de que el seleccionador Sam Allardyce fuera despedido como seleccionador inglés después de que el ‘Daily Telegraph’ revelara en exclusiva -con imágenes de vídeo incluidas- una reunión del hasta ahora seleccionador inglés con unos supuestos empresarios asiáticos a los que les proporcionaba información privilegiada sobre cómo burlar las reglas de traspasos de la Federación Inglesa de Fútbol a cambio de 400.000 libras (unos 460.000 euros), ocho entrenadores de primer nivel en la Premier League han sido acusados por varios agentes de jugadores de llevarse comisiones en varios fichajes de jugadores y en diferentes contratos de la liga inglesa, según desveló este miércoles el británico 'The Telegraph'.

El diario británico no ha desvelado el nombre de los 'managers' que habrían aceptado las comisiones, aunque sí ha publicado extractos de grabaciones con los diferentes agentes futbolísticos, que ya se han puesto en manos de la Policía. Uno de los que aparece en dichas grabaciones es Giuseppe Pagliara, un agente italiano que ya fue sancionado en 2005 por amañar partidos. En las imágenes desvela que uno de los entrenadores recibió comisiones por conseguir mejoras salariales a algunos de sus jugadores. Para conseguir los testimonios, periodistas del diario se hicieron pasar por empresarios.

