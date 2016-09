Allardyce, pillado negociando información sobre la Federación inglesa

Terremoto en el fútbol inglés. El seleccionador Sam Allardyce está siendo investigado por Federacion Inglesa de Fútbol (FA) después de que el 'Daily Telegraph' haya revelado en exclusiva -con imágenes de vídeo incluidas- una reunión del actual seleccionador inglés con unos supuestos empresarios asiáticos, a los que les proporciona información privilegiada sobre cómo burlar las reglas de traspasos de la FA a cambio de 400.000 libras.

Dichos empresarios, que en realidad son periodistas desarrollando una investigación de casi un año de trabajo, se reunieron con el extécnico del West Ham y Sunderland, entre otros, durante un viaje a Singapur y Hong Kong. En el encuentro, además, se recogen diferentes frases del seleccionador, que acompañado de su asesor financiero, crítica a Roy Hodgson, su predecesor en el cargo de la selección, a su ayudante Gary Neville e incluso a la propia FA, por considerar “estúpida” su decisión de reconstruir Wembley.

