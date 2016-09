Los cinco grandes duelos del pasado entre Mourinho y Guardiola

José Mourinho, ahora al frente del Manchester United, y Josep Guardiola, que dirige al vecino Manchester City, se enfrentarán el sábado en un apasionante derbi de Old Trafford que añade un capítulo más a su largo historial de enfrentamientos. En la víspera, sus comparecencias no alimentaron la polémica. El catalán reconoció que no vivieron momentos fáciles cuando dirigieron al Barcelona y el Real Madrid, aseguró que respeta muchísimo a 'Mou' y añadió que aceptará si el luso sigue la tradición de Inglaterra y le invita a un vino tras el choque para hablar de fútbol. Y el portugués, menos pródigo en palabras, admitió que «el City tiene un gran entrenador», pero añadió que el llamado «método Guardiola no supone ningún problema porque los partidos los ganan los jugadores».

Sus cinco duelos más recordados

-Inter de Milán-Barcelona (3-1): Ida de semifinales de la Liga de Campeones, abril de 2010:

El Barcelona había ganado la Champions en 2009 y era favorito para repetir título en aquel 2010. Pero en la ida de las semifinales, el Inter de 'Mou' consiguió un 3-1 que terminó con esas esperanzas.

Pedro Rodríguez puso a los catalanes por delante, pero los italianos consiguieron anotar con Wesley Sneijder, Maicon y Diego Milito.

Mourinho no pudo resistirse a lanzar un dardo ante las quejas desde el lado azulgrana de unos penaltis no pitados. El portugués recordó que un año antes, también en semifinales de la Champions, el Chelsea había considerado que el Barça había sido beneficiado por el árbitro: «Hace un año, el Chelsea estaba llorando y el Barça riendo con el árbitro».

En la vuelta, el Barcelona ganó 1-0 al Inter, un resultado insuficiente para los catalanes Los 'nerazzurri', con diez, resistieron en el Camp Nou y Mourinho consideró tras el partido que había sido «la derrota más bonita» de su vida. Luego el Inter fue campeón de la Liga de Campeones.

-Barcelona-Real Madrid (5-0): Liga, noviembre de 2010:

El Barça de Guardiola endosó al Real Madrid de 'Mou' una de las derrotas más dolorosas de su historia, una 'manita' de 5-0' en el clásico liguero, el primero para el portugués como entrenador del equipo blanco. Xavi Hernández, Pedro Rodríguez, David Villa -en dos ocasiones- y Jeffren firmaron los goles del Barcelona. «Estoy orgulloso de que todo el mundo haya visto cómo jugamos al fútbol», se enorgulleció 'Pep'.

-Barcelona-Real Madrid (0-1): Final de la Copa del Rey, abril de 2011:

Unos meses después de la humillación del Camp Nou, Mourinho consiguió romper una sequía de 18 años del Real Madrid sin levantar la Copa del Rey. El partido se decidió en la primera parte de la prórroga con un gol de Cristiano Ronaldo a pase de Ángel Di María. «Un fantástico triunfo», para Mourinho.

-Real Madrid-Barcelona (0-2): Ida de semifinales de la Liga de Campeones, abril de 2011:

La rivalidad Guardiola-Mourinho estaba en un punto máximo y la prensa no ahorraba en titulares para ese pulso a distancia. El entrenador catalán llegó a decir que Mourinho era «el puto amo» en la sala de prensa por su capacidad para la provocación. Guardiola rió el último en aquella ocasión, con dos goles de Lionel Messi que dejaron a los suyos con pie y medio en la final de Wembley, que luego terminarían ganando al Manchester United. Pepe fue expulsado y eso encendió a Mourinho: «Ante el Barcelona no tienes ninguna posibilidad. Por qué la UEFA no deja a ninguno de los otros equipos jugar contra ellos. No sé por qué. No sé si es por la publicidad de Unicef, no sé si es porque son muy simpáticos...», afirmó el portugués, insinuando favores arbitrales.

-Barcelona-Real Madrid (3-2): Vuelta de la Supercopa de España, agosto de 2011

La guerra fría Mourinho-Guardiola no da muestras de relajarse. Con 2-2 en la ida, todo estaba abierto para la vuelta en la Supercopa de España, en la apertura de la temporada 2011-2012. Andrés Iniesta abrió el marcador en el Camp Nou y Cristiano empató cinco minutos después. Messi puso de nuevo al Barça arriba, con un gol al borde del descanso y en el 81 Karim Benzema logró un gol que parecía conducir a la prórroga. Hasta que Messi, en el 88, firmó el 3-2 definitivo y dio el trofeo a los locales.

El descuento final estuvo marcado por una gran tensión y las expulsiones de Marcelo y Mesut Özil en el lado madrileño y David Villa en el catalán. En mitad de la refriega, Mourinho metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova, entonces ayudante de Guardiola. El defensa del Barcelona Gerard Piqué fue uno de los más enfadados: «Mourinho está destruyendo el fútbol español», llegó a afirmar.