Roig siembra dudas sobre la honradez de Marcelino en el Sporting-Villarreal que cerró la Liga

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, insinuó que la imagen que ofreció el equipo en la última jornada de Liga, ante el Sporting que se jugaba el descenso, fue clave en la decisión de destituir a Marcelino. Marcelino admitió abiertamente que su deseo era que el Sporting se salvase y que decir otra cosa sería mentir. El Sporting ganó. «La decisión de destituir al técnico la tomé yo porque las cosas no me gustaban. Es un problema de honradez del Villarreal. No puede venir alguien -Marcelino- y hacer algo que va en contra de lo que este club cree y piensa que se debe hacer. Es un problema de que se hicieron las cosas como no se debían y ante esta situación decidí tomar una decisión», agregó.