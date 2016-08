Paco Alcácer regresa a la selección española

Un día después de que la atención futbolística se dirigiese hacia el sorteo de la Liga de Campeones en Montecarlo, todas las miradas se focalizaron este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Allí, Julen Lopetegui ha pasado su primer examen como seleccionador nacional al facilitar su primera lista de convocados para los choques ante Bélgica, amistoso, y Liechtenstein, de clasificación para el Mundial de Rusia.

Y el nombre que todo el mundo esperaba que sonara o no, no sonó. Iker Casillas no está en la primera lista de Julen Lopetegui como seleccionar. "Sabéis que he estado con él y he hablado con él. Es un referente para el fútbol español y un icono, pero en este caso hemos decidido que nuestros portero titular sea De Gea, pero en ingún caso cerramos la puerta a Iker", señaló el seleccionador. Eso sí, lanzó un mensaje de esperanza para el portero del Oporto, porque "estaremos pendientes de su rendimiento y, como lo haremos con todos, pero claro que Iker es un jugador ezpecial y así lo hemos tratado". Lopetegui aclaró además que "no hay ningún tipo de injerencia en la lista, mi único interés es el fútbol nacional"

Una de las novedades es la vuelta de Diego Costa a una convocatoria. "Ha empezado muy bien la temporada y entendemos que es positiva su presencia en estos dos partidos", ha señalado. Además, Loeptegui aclaró que "todos los que hemos convocado los hemos visto en directo en el tiempo que llevamos en el cargo".

En el caso contrario, dos de las ausencias más destacadas han sido la de Pedro y Juanfran. Del jugador del Chelsea ha señalado que "no hemos tenido en cuenta sus palarbas. Partimos de cero y tomamos las decisiones que creemos que son mejores. Hemos entendido que Pedro no tenía que estar pero estaremos atentos a la evolución". Del jugador del Atlético, ha aclarado que "ha hecho un gran trabajo en la selección, pero hemos preferido a Sergi Roberto porque entendíamos que nos cva a dar más polivalencia".

Lista de convocados.

Portería: David de Gea, Pepe Reina, Adrián San Miguel.

Defensas: Sergio Ramos, Gerard Piqué, Marc Bartra, Sergi Roberto, Daniel Carvajal, Javi Martínez, Jordi Alba, Cesar Azpilicueta.

Centrocampistas: Saúl Ñiguez, Marco Asensio, Sergio Busquets, Thiago Alcántara, Jorge Resurreción, David Silva, Juan Mata, Lucas Vázquez.

Delantero: Paco Alcácer, Nolito, Álvaro Morata, Diego Costa y Víctor Machín.