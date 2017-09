Cristiano pretende ser la estrella mejor pagada del planeta Cristiano Ronaldo en el partido frente al Borussia. / Patrik Stollarz (Afp) El Real Madrid no se plantea renovar ahora al astro portugués, cuyo contrato termina en 2021, pero sí podría aumentar su ficha para situarle a la altura de Neymar y saldar su deuda con Hacienda IGNACIO TYLKO Madrid Miércoles, 27 septiembre 2017, 17:44

¿Qué esconde Cristiano Ronaldo al romper su silencio y mostrar públicamente su plena felicidad tras el doblete que apagó el martes la caldera del Signal Iduna Park? ¿Qué estrategia sigue al sonreir ante las cámaras de Atresmedia y trasladar al presidente Florentino Pérez una pregunta que calificó de «muy buena» sobre su hipotética renovación? ¿Se esboza un acuerdo para que el Real Madrid acometa el pago de los 30 millones de euros que le pueden caer al astro luso entre multa, intereses y puesta al día de su tributación en España?

Después de que el crack de Madeira asegurase que jamás salió de su boca declaración alguna que confirmase ese deseo de cambiar de aires que publicó ‘A Bola’ en verano, desde el Real Madrid no guarda silencio sobre el tema fiscal, pero sí se ha filtrado que no existe ninguna urgencia en renovar a su gran figura. Cristiano ya amplió su contrato el pasado noviembre, percibe en torno a 25 millones limpios al año y terminará su vínculo el 30 de junio de 2021, ya con 36 años, 12 después de su llegada y en un buen momento para cerrar su gran etapa vestido de blanco.

Pero Cristiano se deja querer. Pregona que se siente muy poco valorado a pesar de haber anotado 411 goles en 400 partidos oficiales con el Real Madrid. «Me sorprende la opinión pública sobre mí. Parece que en cada partido tengo que demostrar lo que soy y una vez más los números hablan por sí solos», se quejó CR7 tras exhibirse de nuevo en la Champions ante un equipo alemán.

Dicho lo cual, Cristiano sacó a relucir su ego y se declaró un «profesional ejemplar, siempre con la mente sana y con la misma ética». «¿Querer irme?. No escuchaste eso de mi boca. La gente habla de mí, todo el mundo, pero yo vivo para mis hijos, mi familia y mi trabajo, no para la prensa. Cuando eres grande todo el mundo habla de ti. A veces los temas empiezan en Portugal, España italia o Alemania, pero yo estoy preparado para todo», enfatizó.

Cristiano no habló explícitamente de renovar, pero cree que los últimos movimientos del mercado le han dejado por debajo de lo que se merece. Fichajes como los de Neymar o Mbappé por el PSG y el nuevo contrato que está a punto de firmar Leo Messi en el Barça le sitúan por debajo de ellos en el escalafón. Considera que por su rendimiento y por ser el actual The Best y Balón de Oro, debe ser la estrella mejor pagada del planeta. Y, sobre todo, pretende que el club blanco le ayude a resolver el judicial abierto contra él por haber defraudado presuntamente a la Agencia Tributaria 14,7 millones y las consecuencias que de él se deriven.