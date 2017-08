Vuelta Froome quiere, tras tres segundos puestos, hacer doblete Christopher Froome firma autógrafos en Valencia / AFP Movistar, con Marc Soler, apuesta por la juventud para combatir al inglés y Contador mientras que el Orica tiene como principales bazas al colombiano Chaves y los hermanos Yates. COLPISA Madrid Lunes, 14 agosto 2017, 20:16

Chris Froome, reciente vencedor del Tour de Francia, correrá la Vuelta a España, que comienza éste sábado en Nîmes (Francia), al frente del Sky, que buscará el triunfo tras los segundos puestos obtenidos por el británico en 2011, 2014 y 2016, anunció este lunes el equipo. Froome, de 32 años, estará respaldado por el escalador holandés Wout Poels, que no pudo participar en el Tour por una lesión en la rodilla, y por el escalador español Mikel Nieve, que ya estuvo junto al británico en la Grande Boucle de 2016 y 2017. No participarán sin embargo los dos lugartenientes de Froome del último Tour, el británico Geraint Thomas y el español Mikel Landa.

«Esta carrera me deja una sensación de trabajo inacabado. He terminado segundo en tres ocasiones, pero tengo un buen ‘feeling’ para la prueba de este año», indicó en un comunicado el corredor. «Tengo la impresión de que nuestra misión es hacer el doblete Tour/Vuelta. Es una gran motivación», agregó el británico. Froome también destacó en su comunicado que, hasta ahora, el Sky no había afrontado la prueba española «con un equipo tan fuerte». Además de los citado Poels y Nieve el equipo para la 72 edición de la ronda española se completa con David López, el inglés Ian Stannard, el alemán Christian Knees y los italianos Diego Rosa, Gianni Moscon y Salvatore Puccio.

Contador, con Pantano

Alberto Contador liderará el Trek-segafredo, en la que será su última carrera. El corredor madrileño, que lucirá el dorsal ‘1’, contará con dos españoles (Jesús Hernández y Markel Irizar) como hombres de confianza y el colombiano como Jarlinson Pantano como su fiel escudero en la montaña. Otro de los ciclistas importantes del equipo será John Degenkolb a la hora de cazar alguna etapa. El belga Edward Theuns, el francés Julien Bernard, el holandés Koen de Kort y el norteamericano Peter Stetina completan el ‘9’ del equipo.

Por su parte Movistar cuenta con Marc Soler y Rubén Fernández como bazas para la general. Es una apuesta por la juventud para tratar de hacer olvidar las ausencias de Alejandro Valverde y Nairo Quintana. Así Jorge Arcas, Carlos Betancur, Richard Carapaz, Dani Moreno, Nelson Oliveira, Antonio Pedrero y José Joaquín Rojas completan un equipo que peleará en la montaña con Moreno y en las llanas con Rojas.

Las grandes bazas en la lucha por la general del Orica Scott, que cuentan con el español Carlos Verona, serán el colombiano Esteban Chaves y el británico Adam Yates. La escuadra australiana, dirigida por Neil Stephens, también tiene a Simon Yates, séptimo en el Tour, aunque en principio acude con idea de trabajar, en principio para su hermano Adam y Chaves. Por primera vez los hermanos Yates competirán en dos carreras de tres semanas en una sola temporada. Stephens completa un equipo «bastante equilibrado»,con los daneses , Chris Juul-Jensen y Magnus Cort, el australiano Jack Haig, el canadiense Svein Tuft y el neozelandés Sam Bewley.

El ‘tiburón’ está «listo»

Uno de los seis corredores de la historia que han ganado las tres grandes es Vincenzo Nibali (Bahrain), que afronta la 72 edición de la Vuelta «listo para el desafío». El ‘Tiburón’, de 32 años y tercero en el pasado Giro de Italia, considera que «la competición en la Vuelta es muy fuerte, y al ver las diferencias mínimas del Giro de Italia y del Tour de Francia está claro que no se podrá distraer uno un momento. He trabajado duro y estoy listo para este nuevo desafío. El recorrido es muy exigente pero en general me gusta», señaló Nibali.

Paolo Slongo, entrenador de Nibali, considera que se trata de «la habitual Vuelta con muchos y empinados ascensos y mucho terreno para atacar, pero estamos bien preparados y venimos de un buen Tour de Polonia donde Vincenzo y el equipo han dado buenas sensaciones. No es el equipo que deseábamos por la ausencia de corredores fuertes como Jon Izagirre, Navardauskas y Sioutsou, pero esto nos ha permitido traer a dos jóvenes interesantes como Domen Novak y Antonio Nibali. Para ellos será una gran experiencia», explicó. La formación del Bahrain para la Vuelta se completa con Iván Cortina, Javier Moreno, Valerio Agnoli, Manuele Boaro, Franco Pellizotti y Giovanni Visconti.