Etapa 21 Paseo por Madrid para coronar a Froome El ciclista británico obtendrá, salvo catástrofe, su primera gran vuelta española COLPISA Domingo, 10 septiembre 2017, 00:16

La vigesimoprimera etapa, y última, de la Vuelta a España es el habitual paseo por Madrid en el que el birtánico Chris Froome, líder destacado de la general, no debería sufrir ningún tipo de problema para hacerse con la victoria final de la carrera. Asimismo, es de suponer que no habrá ningún cambio en la clasificación por tiempos y que el podio está decidido. Un podio en el que no estará el español Alberto Contador, cuarto, a 20 segundos del ruso Ilnur Zakarin.

En esta ocasión, el recorrido tanscurre desde Arroyomolinos hasta la Plaza de Cibeles en la capital. Un total de 117,6 kilómetros sin más complicaciones que el sprint final en busca del triunfo de etapa en el último tramo en la Castellana.

Tras pasar por localidades como Móstoles, Brunete, Villaviciosa de Oyón, Fuenlabrada y Leganés, los corredores deberán realizar nueve vueltas al circuito de 6 kilómetros de la capital española, donde los más rápidos buscarán hacerse con la última victoria.