Batuta valenciana en la Vuelta Ibai Salas durante la Vuelta al País Vasco. / efe/javier Etxezarreta El castellonense José Cabedo estará al mando del Burgos-BH en la ronda española | El director del equipo se muestra exultante: «Nuestro objetivo es pillar las fugas y estar atentos a ver si hay posibilidad de ganar alguna etapa» HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Martes, 10 abril 2018, 23:53

La organización de la Vuelta a España hizo ayer oficial el cartel de los equipos que estarán en la línea de salida en el Centro Pompidou de Málaga el 25 de agosto. A los 18 UCI World Team -entre ellos el español Movistar- se unirán cuatro invitados de categoría profesional continental. Tres son españoles -Caja Rural, Murias y Burgos-BH- y uno francés -Cofidis-. La presencia del Burgos-BH valencianiza la prueba, que en las últimas ediciones ha tenido mucha presencia en la Comunitat y que en 2019 saldrá desde Alicante. Al mando del equipo castellano-leonés está el castellonense José Cabedo, que ayer se mostró exultante tras confirmarse una invitación que esperaban. «Teníamos confianza en ir pero sabes que hasta que no es oficial no puedes celebrarlo», señaló ayer Cabedo, que ha debutado al frente de la dirección del equipo. El Burgos, que ha subido de categoría esta temporada, no estuvo en la ronda de 2017.

El equipo se ha mostrado muy combativo en las pruebas de inicio de temporada y se ha dejado ver en la mayoría de las escapadas que se han producido en carreras como la Volta a la Comunitat, Vuelta a Andalucía, Volta a Catalunya y País Vasco, que acaba de terminar.

La guinda la hubiera puesto Diego Rubio, que fue segundo tras alemán Maximilian Scachmann (Quick-Step Floors) en la meta de Torrefarrera en la Volta a Catalunya. Un triunfo de Rubio en una prueba World Tour hubiera sido un éxito de muchos quilates. «Una victoria así te salva el año», asegura el director del equipo que espera que el Burgos-BH brille en rondas como Castilla y León -corren en casa-, Asturias, Madrid y Aragón, donde la presencia de los equipos de la máxima categoría es menos asfixiante.

El Burgos-BH ha sido invitado junto al Euskadi- Murias, Caja Rural-RGA y el francés Cofidis

A la Vuelta, que es el gran objetivo de la temporada, acudirán con el objetivo de dejarse ver y esperar a alguna sorpresa como la de Rubio en Catalunya que les permita pelear por alguna etapa. «Hemos sido el único equipo Profesional Continental que ha estado a punto de ganar una etapa World Tour. En la Vuelta hay que estar atentos a las fugas y ver las posibilidades que te marca la carretera», señala Cabedo.

El Burgos-BH ha realizado un gran papel al inicio de la temporada pero sus mejores hombres se han visto condicionados por las lesiones. El portugués José Mendes se rompió la clavícula por tres sitios y el ruso Mamykin no ha terminado de recuperarse de su caída en la última Vuelta a España. «Va a correr ahora con dos bielas de distinto tamaña y creemos que va a ser la solución», señala Cabedo, que tiene a su hermano Óscar en el equipo y que ha hecho un gran papel en el País Vasco. Por su parte, Diego Rubio fue atropellado por un coche tras Catalunya.